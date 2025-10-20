ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שני) במליאת הכנסת למצב הביטחוני במזרח התיכון והזהיר מפני מה שהוא מכנה "איומים חדשים". על פי הדיווח של אריאל כהנא בישראל היום, בדבריו, רמז נתניהו כי האיום המרכזי כיום הוא הניסיון של טורקיה וקטאר להרחיב את השפעתן האזורית – בעיקר ברצועת עזה, אך גם בזירות נוספות כמו סוריה.
לדבריו, שתי המדינות, הידועות בתמיכתן בארגונים אסלאמיים כמו חמאס והאחים המוסלמים, שואפות להיות גורם מרכזי בניהול עזה לאחר סיום המערכה. בישראל עוקבים בדאגה אחר ההתקרבות בין טורקיה, קטאר, וארגוני הטרור הפלסטיניים, ורואים בכך איום אסטרטגי מתפתח.
נתניהו ציין כי ישראל פועלת לסיכול אותם איומים, גם אם הציבור אינו מודע לכלל המהלכים. "לא על הכל יודעים, ולא על הכל יידעו", אמר, והדגיש את הצורך להישאר ערניים מול שינויים אזוריים שעלולים לערער את היציבות.
עוד דווח כי קיימים חילוקי דעות בין ירושלים לוושינגטון בנוגע להתנהלות מול טורקיה וקטאר. בעוד בישראל רואים את המעורבות של שתי המדינות כמסוכנת, בוושינגטון נשמעים קולות פייסניים יותר – במיוחד מצד ממשל טראמפ, הממשיך להחזיק בקשרים טובים עם אנקרה ודוחא.
יו
אז רגע, זה איום או הצלחה לדורות? אני לא ביביסט אז צריך להסביר לי מה נכון היום20:28 20.10.2025
השקרן בן שקרן , הוא ולא אחר , פעל עם הסוכנים הקטארים כדי לסלק את מצרים וסעודיה מהתווך בעזה ... והוא בפועל גם הסכים לאופק של מדינה פלסטינית וגם תקע בעזה את קטאר ותורכיה , התומכות העיקריות של חמאס בעולם הערבי .... עכשיו האידיוט מספר לנו שזו סכנה קיומית ....
בתגובה ל: יו
נתניהו הוא הכישלון המוחלט ... אדם שמחק דור שלם ... והקים בפועל את במדינה הפלסטינית... הוא הפך את ישראל למדבר וציה , אדמה חרוכה ואיי חורבות... באמת השגים מעוררי התפעלות ... רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....21:30 20.10.2025
יוסי כהן
לעשות מה שטוב לנו20:35 20.10.2025
הקלטת הלוהטת
המנהיג היחידי ביקום הידוע לאדם שחי על הפחדה במקום על עשייה. וגם מה שעשה, עשו בשבילו הטייסים שנואי נפשו. והוא משייך את ההישגים לעצמו.20:43 20.10.2025
קטאר וחמאס נכס אסטרטגי
קטאר מממנת את הלשכה שלך ואת חמאס עבורך שנים. אתה הכנסת את תורכיה לעזה ואפשרת להם לקבל מטוסי F35.21:25 20.10.2025
יוסי כהן
לעשות מה שטוב לנו20:35 20.10.2025
