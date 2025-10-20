ראש הממשלה נתניהו הזהיר מעל בימת הכנסת מפני ניסיונות של טורקיה וקטאר לחדור לעזה ולהשפיע על עתידה – מהלך שמוגדר על ידו כאיום אסטרטגי חדש על ישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שני) במליאת הכנסת למצב הביטחוני במזרח התיכון והזהיר מפני מה שהוא מכנה "איומים חדשים". על פי הדיווח של אריאל כהנא בישראל היום, בדבריו, רמז נתניהו כי האיום המרכזי כיום הוא הניסיון של טורקיה וקטאר להרחיב את השפעתן האזורית – בעיקר ברצועת עזה, אך גם בזירות נוספות כמו סוריה.

לדבריו, שתי המדינות, הידועות בתמיכתן בארגונים אסלאמיים כמו חמאס והאחים המוסלמים, שואפות להיות גורם מרכזי בניהול עזה לאחר סיום המערכה. בישראל עוקבים בדאגה אחר ההתקרבות בין טורקיה, קטאר, וארגוני הטרור הפלסטיניים, ורואים בכך איום אסטרטגי מתפתח.

נתניהו ציין כי ישראל פועלת לסיכול אותם איומים, גם אם הציבור אינו מודע לכלל המהלכים. "לא על הכל יודעים, ולא על הכל יידעו", אמר, והדגיש את הצורך להישאר ערניים מול שינויים אזוריים שעלולים לערער את היציבות.

עוד דווח כי קיימים חילוקי דעות בין ירושלים לוושינגטון בנוגע להתנהלות מול טורקיה וקטאר. בעוד בישראל רואים את המעורבות של שתי המדינות כמסוכנת, בוושינגטון נשמעים קולות פייסניים יותר – במיוחד מצד ממשל טראמפ, הממשיך להחזיק בקשרים טובים עם אנקרה ודוחא.