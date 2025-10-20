הצבא והשב"כ הודיעו כי הצלב האדום קיבל מחמאס גופת חטוף חלל ונמצא בדרכו להעבירה לישראל. הזיהוי הרשמי יימסר קודם למשפחות.

דובר צה"ל ודוברות השב"כ הודיעו כי הצלב האדום בדרכו לנקודת כינוס עם גופת חטוף, שתועבר לידי ישראל לבדיקות ואישור תוך זמן קצר.

שחרור החטופים החללים על ידי חמאס נמשך, הצלב האדום עדכן את צה"ל כי אנשיו קיבלו מחמאס את גופתו של חטוף חלל נוסף, והם בדרכם לכינוס עם ישראל.

דובר צה"ל ודוברות השב"כ אישרו כי גורמי הצלב האדום נמצאים בדרכם לנקודת כינוס בדרום רצועת עזה, לשם יועבר ארונו של חטוף חלל שנמסר לידיהם על ידי חמאס. הארון צפוי לעבור לידיה של ישראל בתוך זמן קצר לצורך בדיקות וזיהוי רשמי.

עוד באותו נושא תיעוד ראשון: כך נראה הקו הצהוב בעזה 19:42 | חדשות סרוגים 1 1 😀

תהליך השבת גופות החטופים החללים נמשך במסגרת ההסכמות שהושגו, והצלב האדום עדכן את צה"ל כי אנשיו קיבלו לידיהם את הגופה והם נמצאים במהלך התיאום להעברת הארון. בצה"ל מדגישים כי יש להמתין לאישור הזיהוי הרשמי — שיועבר תחילה למשפחות החטופים מתוך רגישות וחובת הכבוד לנופלים.

בהודעה המשותפת נמסר כי "חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".