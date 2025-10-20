צה"ל החל בהצבת סימונים ברצועת עזה כחלק מהסכם הפסקת האש. הקו הצהוב יסומן בעמודים גבוהים על גבי בטונדות, במרחקים של כ-200 מטרים, ליצירת בהירות טקטית

צה"ל הודיע היום (שני) כי החל במשימת סימון "הקו הצהוב" בשטח רצועת עזה, זאת בהמשך להנחיית הדרג המדיני ובהתאם להסכמות סביב הסכם הפסקת האש. מדובר בסימון טקטי שנועד לייצר גבול ברור בשטח בין אזורים שבהם מתנהלים כוחות צה"ל, לבין אזורים המוגדרים לתנועה אזרחית.

הסימון מתבצע באמצעות בטונדות שעליהן מוצב עמוד בגובה של 3.5 מטרים, הצבוע בצבע צהוב, והוא יוצב במרחקים של כ-200 מטרים זה מזה – בהתאם לתנאי השטח. עבודות הסימון יימשכו בתקופה הקרובה, כחלק מההיערכות הצה"לית לניהול המרחב בשטחי הרצועה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . 79ee5f23 De70 423b B0f7 2b51fbb0696c

מדובר צה"ל נמסר כי המהלך נעשה "במטרה ליצור בהירות טקטית בשטח", וכי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום ולהגנה על אזרחי ישראל.