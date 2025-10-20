עימות מכוער אירע במליאת הכנסת לפני זמן קצר, בין השר דודי אמסלם מהליכוד, לחברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד. אמסלם אמר לך: "תפסיקי לקרקר". היא השיבה: "אני לא סופרת אותך"

עימות מכוער אירע במליאת הכנסת לפני זמן קצר, בין השר דודי אמסלם מהליכוד, לחברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד. הכל החל כאשר בן ארי הפריעה לנאומו של אמסלם. הוא בתגובה אמר לה: "תפסיקי לקרקר". בן ארי הזדעקה וביקשה ממנו להפסיק לדבר אליה כך.

אמסלם המשיך להטיח בה אמירות קשות ואמר לה: "את הבן אדם הכי שפל בכנסת. את הבן אדם הכי שפל שפגשתי בחיי".

בן ארי מחתה על דבריו של אמסלם, וביקשה מיו"ר הישיבה השר יעקב מרגי למנוע מאמסלם לדבר אליה בצורה כזאת. אמסלם מצידו המשיך להטיח בה עלבונות ואמר לה: "לכי תצחצחי ללפיד את הנעליים".