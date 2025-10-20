שרץ החוץ של האיחוד האירופאי חשפה כי למרות הפסקת הלחימה בעזה, האיחוד ממשיך לשקול סנקציות כנגד ישראל

קאיה קאלאס, שרת החוץ של כלל האיחוד האירופאי, הודיעה כי למרות הפסקת האש בלחימה בעזה, האיחוד ממשיך לדון בסנקציות כלכליות נגד ישראל.

למרות עסקת הפסקת האש עם חמאס של הנשיא טראמפ, שקיבלה ישראל. ולמרות נסיגת כוחות צה"ל ל-53 אחוזים משטחי הרצועה והחזרת הסיוע ההומניטרי לרצועה. מובילת מדיניות החוץ של האיחוד האירופאי הודיעה לפני זמן קצר כי ישראל עדיין על הכוונת של האיחוד.

קאלאס הודיעה היום במהלך שיחה עם כתבים כי למרות ההתפתחויות האחרונות בלחימה בעזה, האיחוד האירופאי ממשיך לדון באפשרות של הטלת עיצומים כלכליים על ישראל. בנוסף נשקלת האפשרות של פגיעה ברמת היחסים בין המדינה לבין האיחוד בכלליותו.

בעבר נמנעו הצעות כאלה על ידי חסימתן, כולל על ידי מדינות האיחוד הקרובות לישראל ביניהן גרמניה, הונגריה, צ'כיה ומדינות נוספות.