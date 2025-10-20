המשחק הדרמטי בין הפועל למכבי ת"א בוטל עוד לפני פתיחתו בעקבות התפרעות ביציעים. תובע ההתאחדות דורש ענישה חריגה: הפסד טכני, הפחתת נקודות וקנס של 194 אלף ש"ח

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, הגיש היום (שני) כתב אישום חמור נגד הפועל תל אביב בעקבות ההתפרעות שאירעה באצטדיון בלומפילד אמש, טרם פתיחת הדרבי מול מכבי תל אביב.

המשחק, שמשך עשרות אלפי אוהדים, לא החל כלל לאחר שבשלב החימום החלו אוהדי הפועל להשליך עשרות אבוקות ורימוני עשן לכר הדשא. לפי הודעת המשטרה, כתוצאה מהאירוע נפגעו 34 אזרחים, ובשל הסכנה לשלום הציבור הוחלט לבטל את המשחק עוד לפני שריקת הפתיחה.

בכתב האישום שהוגש היום, מואשמת הפועל תל אביב בקריאות פוגעניות, בהן גם "שתהיה שואה למכבי", באי עמידה בחובותיה כקבוצה מארחת, וכן בהתפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות.

עו"ד ברגמן דורש מבית הדין להטיל על הקבוצה הפסד טכני בתוצאה 3:0, הפחתת שתי נקודות ליגה בפועל – אחת מהן בגין עונש שהיה על תנאי – וכן קנס כספי כולל בסך 194 אלף שקלים. מהסכום הזה, 184 אלף ש"ח נדרשים בגין השלכת לפחות 44 רימוני עשן, ועוד 10,000 ש"ח על הקריאות הפוגעניות.

בנוסף לכך, ברגמן מבקש לאסור על אוהדי הפועל תל אביב לרכוש כרטיסים למשחק חוץ אחד. הדיון בעניינה של הפועל תל אביב צפוי להתקיים ביום רביעי הקרוב בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל ברמת גן.