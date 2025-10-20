ברוך דיין אמת: הלכה לעולמה המו"לית, הסופרת והעורכת שולה מודן, המשמשת גם יחד עם בעלה עודד כבעלים של הוצאת הספרים מודן.
בדף הפייסבוק של "צומת ספרים", שהוצאת מודן מחזיקה בבעלותה החלקית, הספידו אותה וכתבו:
"צומת ספרים נפרדת באהבה ובצער מהסופרת, העורכת והמתרגמת שולה מודן (1944–2025)
אחת הדמויות המשפיעות והאהובות בעולם הספרות הישראלית לילדים ומבוגרים.
מודן, חתומה על עשרות ספרים בהם ספרי ילדים ספרי מבוגרים וספרי בישול רבי-מכר, אהובים ומוכרים בכל בית בישראל.
וכן על העריכתם של עשרות ספרים נוספים כולם בהוצאת מודן.
יהי זכרה ברוך".
בעמוד הפייסבוק של הוצאת מודן נכתב:
בצער אין קץ ובאהבה גדולה, אנו נפרדים היום משולה מודן.
שולה שהיתה סופרת ועורכת, מתרגמת ופסיכותרפיסטית, היתה דמות מפתח בתרבות ובחברה הישראלית. היא פרצה דרך בתחומים רבים כל כך, ביניהם מקשר קו אחד: עשיית הטוב. בצניעות, במאור פנים, ועם המון הומור, היא יצרה נכסי צאן ברזל שהפכו לחלק בלתי נפרד מכל בית. היא היתה רעייה, סבתא ואמא מופלאה, והותירה את כולנו בהוצאה יתומים.
לנצח נתגעגע לחוכמתה, לחיוכה, ולדרך המיוחדת בה נגעה בלבבות והטביעה חותם עמוק על כל מי ששזכה לפגוש בה. מורשתה והאור שלה ילוו אותנו תמיד".
מודן נולדה בתל אביב בשנת 1944. היא כתבה עשרות ספרים, כשבניהם ספרי בישול וספרי ילדים פופולאריים. בין היתר הוציאה את "המטבח היהודי", וסדרת "בישולה" – שהכילה ספרים וכרטיסיות של מתכונים. מבין ספריה הילדים שהוציאה: "איפה גברת זרת? – משחק אצבעות", "משקפי הקסם של ליאור", "ליאור בכה כשאמא הלכה", ועוד רבים. בנוסף ערכה ותרגמה ספרים רבים. לפני כשנה יצא ספרה למבוגרים "כל יום בולע שמש".
מודן השאירה אחריה 4 ילדים וכן נכדים.
