יהי זכרה ברוך".

בעמוד הפייסבוק של הוצאת מודן נכתב:

בצער אין קץ ובאהבה גדולה, אנו נפרדים היום משולה מודן.

שולה שהיתה סופרת ועורכת, מתרגמת ופסיכותרפיסטית, היתה דמות מפתח בתרבות ובחברה הישראלית. היא פרצה דרך בתחומים רבים כל כך, ביניהם מקשר קו אחד: עשיית הטוב. בצניעות, במאור פנים, ועם המון הומור, היא יצרה נכסי צאן ברזל שהפכו לחלק בלתי נפרד מכל בית. היא היתה רעייה, סבתא ואמא מופלאה, והותירה את כולנו בהוצאה יתומים.

לנצח נתגעגע לחוכמתה, לחיוכה, ולדרך המיוחדת בה נגעה בלבבות והטביעה חותם עמוק על כל מי ששזכה לפגוש בה. מורשתה והאור שלה ילוו אותנו תמיד".