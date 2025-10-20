ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, מזהיר מהתכנית העתידית של חמאס ואומר כי הם עובדים על שחזור השבעה באוקטובר: "אסור לעצום עיניים"

במסר שהעביר ביממה האחרונה, אמר הרב בן ארצי: "הקב"ה אומר לממשלת ישראל, להפסיק להיות נחמדים. תפסיקו להיות נחמדים לחמאס. להתעקש על העקרונות של מדינת ישראל. כל התכנית של חמאס כרגע היא לחזור על טבח שבעה באוקטובר".

הוא הוסיף כי "הם רוצים לכבוש את ירושלים. רוצים להפתיע עוד פעם. הם לא יירדו מזה בכלל. כל העסקה זה כדי להתחמש ולהתחמש ולהתחמש. כמו הגרמנים בזמנו".

הרב בן ארצי הדגיש: "החמאס לא יפסיק לפעול נגד ישראל. הוא מגייס חיילים חדשים. יש עוד הרבה מנהרות שצה"ל לא הגיע אליהן. מלאות תחמושת וטילים. מבריחים גם ממצרים. והכל יימשך כרגיל".

"אסור למדינת ישראל לעצום עיניים. אלא לפרק את החמאס ולהגלות אותם מרצועת עזה. עוד מהבטן הם מורעלים להשמיד את מדינת ישראל", חתם.