ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, מזהיר מהתכנית העתידית של חמאס, ואומר כי כל מה שהם עובדים עליו עכשיו זה לשחזר את טבח השבעה באוקטובר.
במסר שהעביר ביממה האחרונה, אמר הרב בן ארצי: "הקב"ה אומר לממשלת ישראל, להפסיק להיות נחמדים. תפסיקו להיות נחמדים לחמאס. להתעקש על העקרונות של מדינת ישראל. כל התכנית של חמאס כרגע היא לחזור על טבח שבעה באוקטובר".
הוא הוסיף כי "הם רוצים לכבוש את ירושלים. רוצים להפתיע עוד פעם. הם לא יירדו מזה בכלל. כל העסקה זה כדי להתחמש ולהתחמש ולהתחמש. כמו הגרמנים בזמנו".
הרב בן ארצי הדגיש: "החמאס לא יפסיק לפעול נגד ישראל. הוא מגייס חיילים חדשים. יש עוד הרבה מנהרות שצה"ל לא הגיע אליהן. מלאות תחמושת וטילים. מבריחים גם ממצרים. והכל יימשך כרגיל".
"אסור למדינת ישראל לעצום עיניים. אלא לפרק את החמאס ולהגלות אותם מרצועת עזה. עוד מהבטן הם מורעלים להשמיד את מדינת ישראל", חתם.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
עוד פוץ שומע קולות
נתניהו לא ישרוד את שואת נתניהו אוקט. 7 השחיתות, החמדנות, המחדלים המתמשכים שלו יפלו עליו וימעכו אותו לכתם זוהמה על ההיסטוריה של עמינו הנפלא18:08 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עוד פסיכי
כל הדוסים מכל הדתות אותו דבר - מטורפים ששומעים קולות, הוזים הזיות ורואים חזיונות. גם בארץ יש חזירים כשרים עם הכשר בד"ץ: דב לנדאו ובן זוגו מוישה-הלל, ישרואל הגר האדמו"ר...
כל הדוסים מכל הדתות אותו דבר - מטורפים ששומעים קולות, הוזים הזיות ורואים חזיונות. גם בארץ יש חזירים כשרים עם הכשר בד"ץ: דב לנדאו ובן זוגו מוישה-הלל, ישרואל הגר האדמו"ר מוויז'ניץ, יענקל אריה האדמו"ר מגור, יששכר בערל האדמו"ר מבעלזא, גולדקנוף, גפני, דרעי, איסחק יוסוף, הסוטה מצפת שמואל ועוד חזירים, חזירות וחזירונים יראי שמיים. בקרוב על המנגלהמשך 18:08 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בצבצהצכ
קודם כל הוא מבלבל את המוח , לא צריך להיות רב על מנת להבין שחמאס ודומים לו ימשיכו לנסות לטבוח ביהודים , גם חמאס אומרים את זה , ישראל במזרח...
קודם כל הוא מבלבל את המוח , לא צריך להיות רב על מנת להבין שחמאס ודומים לו ימשיכו לנסות לטבוח ביהודים , גם חמאס אומרים את זה , ישראל במזרח התיכון זה כמו זברה בג׳ונגל , אבל זה לא אומר שחמאס יעשה את זה בקרוב אלא יקח לו 5 שנים לפחות להשתקם ורק אח״כ ינסה לבצעהמשך 17:59 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
