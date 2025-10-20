על פי דיווחים בתקשורת הטורקית, ישראל אפשרה ל-16 מבני משפחתו של בכיר חמאס איסמאעיל הנייה לצאת מרצועת עזה, זאת לאחר בקשה רשמית שהועברה מצד השלטון הטורקי.
על פי הדיווחים, בני המשפחה יצאו מהרצועה יחד עם אזרחים טורקים ופלסטינים נוספים, במסגרת מהלך הומניטרי שמתואר בתקשורת המקומית כ"צעד של רצון טוב" מצד ישראל כלפי טורקיה.
אסמאעיל הנייה, מנהיג הזרוע המדינית של חמאס, חוסל בתקיפה ישראלית בשנה שעברה, ובני משפחתו נותרו ברצועת עזה.
ארמנד
להיות חכם. לא צודק.16:57 20.10.2025
