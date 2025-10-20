ראש הממשלה נתניהו נואם בפתח מושב החורף של הכנסת, בדבריו תקף את ההתעלמות מסמכות הממשלה והתחייב לעמוד ביעדי המלחמה שהציב

אחרי שיושב ראש הכנסת פתח את מושבה הבא של הרשות המחוקקת, בנאום שיצר סערה בקרב המחוקקים, בעקבות התכחשות למינויו של שופט העליון יצחק עמית לנשיא בית המשפט. ראש הממשלה נתניהו נכנס ללב הסערה בנאום משלו.

לאחר שיושב ראש הכנסת פנה במהלך דבריו לפתיחת מושבה החדש של הרשות המחוקקת, אל יצחק עמית בתור "שופט" בלבד, ולא נשיא העליון. סערה שלמה התפתחה במליאה, עם האשמות וצעקות מצד לצד.

ראש הממשלה נתניהו פתח את נאומו הראשון לפתיחת המליאה בקביעה הבאה:"נשיא בית המשפט העליון הוא יצחק עמית, זו עובדה, אבל אמרתי והוספתי – אני ראש ממשלת ישראל ואלה שרי ממשלת ישראל – גם זו עובדה! את העובדות האלה צריך להכיר מכל צד, לא רק מצד אחד"

עוד באותו נושא הטרגדיה ברפיח: ראש הממשלה ספד את הלוחמים שנפלו 21:16 | יאיר אמר 3 2 😢

נתניהו הכיר בתפקודו של עמית כנשיא בית המשפט העליון, אך באותה נשימה יצא בדבריו כנגד מה שניתן לתאר כ"החלפת" הדרג המדיני, על ידי בית המשפט. ואי הכרה בסמכות הממשלה וחבריה גם על ידי בית המשפט וגם על ידי האופוזיציה.

לאחר מכן, המשיך ראש הממשלה ועסק בהתפתחויות בכל הקשור ללחימה ברצועה, נתניהו מנה את שמות החטופים החללים שנותרו בשבי, והבהיר כי ישראל נחשה לעמוד ביעדי המלחמה: "אנו נחושים להשיג את מטרות המלחמה, כולל פירוז חמאס מנשק".

בנוסף נזף ראש הממשלה באופוזיציה ותקף: "אם הייתי נכנע לתכתיבים שלכם, חמאס היה עומד על תילו וכוח רדואן היה מטרים מפלישה לגליל. תושבי הצפון והדרום לא היו חוזרים הביתה".