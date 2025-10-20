בפתח המושב האחרון של הכנסת, הציג יו"ר הכנסת את יצחק עמית רק בתואר "שופט" על אף שהוא נשיא בית המשפט העליון. צפו בבלאגן

יו"ר הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה, פתח את כנס החורף ואת המושב האחרון שלה, ואחרי מספר דקות עורר סערה לאחר שהציג את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית רק בתואר "שופט".

בעקבות דבריו, מספר חברי כנסת מהאופוזיציה צעקו לעברו של אוחנה ולא נתנו לא להשלים את נאומו. בשל כך, אוחנה הורה להוציא אותם מהאולם עד לסוף הישיבה.