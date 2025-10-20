יו"ר הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה, פתח את כנס החורף ואת המושב האחרון שלה, ואחרי מספר דקות עורר סערה לאחר שהציג את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית רק בתואר "שופט".
בעקבות דבריו, מספר חברי כנסת מהאופוזיציה צעקו לעברו של אוחנה ולא נתנו לא להשלים את נאומו. בשל כך, אוחנה הורה להוציא אותם מהאולם עד לסוף הישיבה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
1 דיונים
מורן שבי
כול הכבוד אוחנה מי זה עמית לא הבנתי מי מינה אותו מה עם חריגות הבניה נמשיך או מספיק16:29 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עודד שי
יש אנשים שחושבים שהמדינה שלהם16:27 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
חכ אוחנה אתה בושה לעם ישראל אתה אחראי על אסון מירון אתה אחראי על 7 לאוקטובר תתפטר וצא מחיינו16:26 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: יוסי
אוחנה הוא המיץ של הסחלה של הזבל. להקיא!!!!!!16:47 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותי
ממשלת הבושה והכשלון. הממשלה היום היא אוסף של עלובי נפש שחושב שהעם מטומטם: משסעים ומפלגים את העם ואז קוראים לאחדות. הגיעה העת לועדת חקירה ממלכתית!!16:32 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דיפ סטייט
כל בגץ ציונאצים ששולטים בחיינו16:34 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחר כך אוחנה ידבר איתנו על אחדות
מה עם אסון מירון?16:37 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כבוד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, עם ישראל אוהב אותך ונוצר אותך לחיקו. בשבילנו, אתה תמיד תהיה הנשיא, היקר של מדינת ישראל, אחרי 2,000 שנות גלות. זוהי זכות גדולה לראות במו עינינו...
כבוד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, עם ישראל אוהב אותך ונוצר אותך לחיקו. בשבילנו, אתה תמיד תהיה הנשיא, היקר של מדינת ישראל, אחרי 2,000 שנות גלות. זוהי זכות גדולה לראות במו עינינו את בית המשפט העליון בתפארתו, במדינתינו היקרה. חזק ואמץ!!!המשך 16:46 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מסכן הרצוג, שהוא צריך לשבת ליד הקוף הזה. מביך, מבייש, הלם!16:43 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראלי
עבריין הבניה עורך דין יצחק גולדפריינד. הנה תיקנו.16:43 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כבוד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, עם ישראל אוהב אותך ונוצר אותך לחיקו. בשבילנו, אתה תמיד תהיה הנשיא, היקר של מדינת ישראל, אחרי 2,000 שנות גלות. זוהי זכות גדולה לראות במו עינינו...
כבוד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, עם ישראל אוהב אותך ונוצר אותך לחיקו. בשבילנו, אתה תמיד תהיה הנשיא, היקר של מדינת ישראל, אחרי 2,000 שנות גלות. זוהי זכות גדולה לראות במו עינינו את בית המשפט העליון בתפארתו, במדינתינו היקרה. חזק ואמץ!!!המשך 16:46 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר