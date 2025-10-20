יו"ר הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה, פתח את כנס החורף ואת המושב האחרון שלה, ואחרי מספר דקות עורר סערה לאחר שהציג את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית רק בתואר "שופט".

בעקבות דבריו, מספר חברי כנסת מהאופוזיציה צעקו לעברו של אוחנה ולא נתנו לא להשלים את נאומו. בשל כך, אוחנה הורה להוציא אותם מהאולם עד לסוף הישיבה.

