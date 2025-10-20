שירות המזון במשרד הבריאות מודיע לציבור כי בבדיקות איכות שנערכו למוצר שמן קנולה מזוכך 0.9 ליטר של המותג "שמן בר", נמצא כי חלק מהמוצרים אינם תקינים. בבדיקה התגלו טעם וריח לא אופייניים, וכן הרכב חומצות שומן שאינו תואם את סוג השמן (קנולה).
פרטי המוצר שנמצא כבלתי תקין:
- שם המוצר: שמן קנולה מזוכך "שמן בר" – 0.9 ליטר
- ברקוד: 7290001855072תאריכי ייצור:
- 17.6.2025 | תוקף עד: 17.12.2026
- 18.6.2025 | תוקף עד: 18.12.2026
- יצרן: סאן אויל עיבוד ושיווק שמנים בע"מ, הברזל 3, קדמת גליל
- משווק: שלי בר שיווק והפצה 2020 בע"מ, הבזלת 12, צור יגאל
איסוף המוצרים מהמדפים
חברת סאן אויל החלה באיסוף המוצרים הפגומים בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות.
הציבור מתבקש לבדוק את פרטי המוצר שברשותו ולהימנע מצריכתו במידה ומדובר באחד מהמוצרים המצוינים לעיל.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של סאן אויל בטלפון: 04-6086500
