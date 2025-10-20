שר המשפטים יריב לוין פנה לחברי הקואליציה "יש לנו מושב של חמישה חודשים כדי להשלים את החקיקה החשובה הזו. זה בידיים שלנו!"

שר המשפטים יריב לוין פנה היום (שני) לחברי הקואליציה עם פתיחת מושב החורף של הכנסת: "אני קורא לכלל מרכיבי הקואליציה לשים את המחלוקות בצד. יש לנו מושב של חמישה חודשים כדי להשלים את החקיקה החשובה הזו. זה בידיים שלנו!"

דבריו המלאים: "הקואליציה חייבת להתאחד ולקדם במושב הקרוב הצעות חוק לחיזוק המשילות והדמוקרטיה. עם תחילת מושב החורף, אני קורא לכלל מרכיבי הקואליציה לשים את המחלוקות בצד ולפעול ביחד על מנת להשלים חקיקה של מספר הצעות חוק חשובות, שהיינו אמורים להשלים כבר בכנס הקודם של הכנסת".

החוק לקביעת הרכבים בבית המשפט העליון באופן רנדומלי, החקיקה הנוגעת לייעוץ המשפטי לממשלה והחוק החשוב להוצאת מח״ש מהפרקליטות. כל החוקים האלה תקועים בכנסת כחצי שנה ולא מתקדמים. יש לנו מושב של חמישה חודשים כדי להשלים את החקיקה החשובה הזו. זה בידיים שלנו!".