גורמים בקואליציה פנו למפלגות הערביות וקיימו מגעים עם איימן עודה בניסיון להביא להסכמות על הורדת אחוז החסימה, לקראת הבחירות הקרובות.

לאחר שנטען בפרסומים לאורך היממה האחרונה כי גורמים בקואליציה פנו למפלגות הערביות, בנוגע למגעים להורדת אחוז החסימה לקראת הבחירות הקרובות. חבר הכנסת איימן עודה חשף כי חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אכן פנה לעזרת המפלגות הערביות.

על פי עודה: "שמחה רוטמן ניגש אליי ואל סיעת חד״ש–תע״ל כשישבנו בפרסה של הכנסת בשבוע שעבר, ושאל על עמדתנו בנוגע להורדת אחוז החסימה, עניתי לו שזה נושא רציני מאוד, ושנדון בו במפלגה".

עודה יצא כנגד התנהלותו של ח"כ רוטמן וטען כי עשה שימוש בשיחה לצרכים תקשורתיים: "זה שהוא הדליף לתקשורת ש״נפגשנו״, זה כבר עניינו". בקשר לחקיקה הסביר עודה: "אם וכאשר הנושא יעלה, נתנהל באופן אחראי, לטובת הציבור שלנו ולטובת כלל הציבור".

השר בן גביר גם שמע על שיתוף הפעולה, ויצא נגדו בתוקף: ""אם הפרסום שרוטמן פנה לאיימן עודה נכון – זאת חציית קו אדום. למה צריך לפנות לאיימן עודה? זו טעות גדולה".