המחזמר האייקוני, "סיפור הפרברים", עתיד לעלות בית ליסין ב-5 בנובמבר. עד אז ההפקה מספקת לנו הצצה אל מאחורי הקלעים. צפו

תיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר שחרר היום (שני) הצצה למחזמר "סיפור הפרברים", לקראת עלייתו ב-5 בנובמבר 2025. ההפקה כוללת קאסט של עשרות שחקנים, זמרים, רקדנים ותזמורת חיה, עם רביב כנר, מגי אזרזר, דור הררי, לינוי כהן והראל ליסמן בתפקידים הראשיים. אז איך נראית הגרסה הישראלית של המחזמר האייקוני?

צפו בהצצה – סיפור הפרברים 2025:

"סיפור הפרברים", שנחשב לאחת מיצירות המופת של המחזמר, הוא גרסה מודרנית ל"רומיאו ויוליה". הסיפור מתמקד באהבה בין טוני, צעיר אמריקאי החבר בכנופיה, למריה, אחותו של מנהיג כנופיה פורטוריקנית יריבה, על רקע מאבק בין שתי קבוצות בניו יורק, המוביל לסיום טרגי.

ציפי פינס, מנכ"לית ומנהלת אמנותית של התיאטרון, הסבירה: "החלטתי להעלות את 'סיפור הפרברים' כי חיפשתי מחזמר שרלוונטי אלינו כאן ועכשיו, מחזמר שיהפוך לאירוע. 'סיפור הפרברים' מביא סיפור אהבה כובש ובלתי אפשרי, על רקע מאבק בין שתי קבוצות אוכלוסיה של מהגרים, ומעלה נושאים חברתיים כקיטוב, אלימות, גזענות ועוד."

גישה בימתית

הבמאי אלדר גוהר גרויסמן אמר: "העבודה על 'סיפור הפרברים' היא הזדמנות לפגוש מקרוב יצירה מופתית ולשזור בה קול בימתי עכשווי משלנו. ניגשנו אל ההפקה מתוך הערכה עמוקה למקור, אבל גם עם רצון להפתיע בפרשנות בימתית מודרנית ונועזת, בשילוב קאסט ייחודי ומגוון."

היסטוריה של היצירה

המחזמר, שהועלה לראשונה בברודווי ב-1957, נוצר על ידי הכוריאוגרף ג'רום רובינס, המלחין ליאונרד ברנשטיין, המחזאי ארתור לורנץ והפזמונאי סטיבן סונדהיים. הוא הפך לסרט ב-1961 שזכה ב-10 פרסי אוסקר, וב-2021 עובד מחדש על ידי סטיבן ספילברג, וזכה בפרסי גלובוס הזהב והאוסקר.