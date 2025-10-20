בן גביר: "אם תוך שלושה שבועות לא יובא חוק מוות למחבלים למליאה – לא נהיה מחויבים להצבעות עד שהחוק יעלה להצבעה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר היום (שני) בפתח יישבת הסיעה של מפלגת עוצמה יהודית כי אם תוך שלושה שבועות לא יובא חוק מוות למחבלים למליאה – עולמה יהודית לא יהיו מחויבים להצבעות עד שהחוק יעלה להצבעה.

הדברים המלאים: "לפני כשלוש שנים, כשקמה הממשלה, סיעת עוצמה יהודית בראשותי סיכמה עם סיעת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי בכנסת הנוכחית יועבר חוק עונש מוות למחבלים. הדברים כתובים שחור על גבי לבן בהסכמים הקואליציוניים. אלא שבפועל, במציאות, דברים קרו אחרת:

עוד בשנה שקדמה לפתיחת המלחמה בליכוד מרחו את קידום החקיקה, בתירוצים שונים ומשונים".

"לאחר שפרצה המלחמה בטבח הנוראי, נמצא תירוץ חדש: אי אפשר לקדם את החוק, מחשש לפגיעה בחטופים. אני טענתי שזו שגיאה חמורה: להפך, מדובר במנוף לחץ משמעותי מול חמאס, כחלק מסל הכלים של ישראל במלחמה, והזכרתי שאת הטבח עצמו, ואת החטיפות עצמן, ביצעו המחבלים הארורים בלי שהועבר אף חוק – כי האויבים שלנו לא צריכים אף תירוץ כדי לפגוע בנו, מלבד עצם קיומנו".

"מכל מקום, בשבוע שעבר כל חטופינו החיים שבו ברוך השם לביתם, וכעת סל התירוצים נגמר. במסגרת העסקה שנחתמה עם חמאס, שוחררו מבתי הכלא לצערי מאות מחבלים רוצחים. כשמחבלים נשארים בחיים, הטרוריסטים שבחוץ מקבלים מוטיבציה לבצע חטיפות, כדי לשחרר את אחיהם הנאצים בעסקאות הבאות".

בן גביר: עונש מוות למחבלים או שלא נהיה מחויבים לקואליציה

"ולזה צריך לשים סוף. לשים סוף לכך שדם יהודי הפקר. לא עוד. ולכן אני מודיע כאן באופן רשמי, כי אנחנו דורשים שהחוק הראשון שיקודם במושב הנוכחי של הכנסת, הוא חוק עונש מוות למחבלים. אם בתוך שלושה שבועות לא יובא החוק להצבעה במליאת הכנסת, עוצמה יהודית לא תהיה מחוייבת להצבעות בקואליציה".

בן גביר: "הגיע הזמן שבליכוד יעמוד בהבטחות"

"הגיע הזמן שבליכוד יעמדו בהתחייבות הזו, שהיא לפני הכל – התחייבות לציבור שבחר בממשלת הימין. הגיע הזמן שמחבלי הנוח'בה ישלמו את המחיר הראוי על הזוועות שביצעו, ושהמחבלים הפוטנציאליים ידעו שתמו ימי השחרור מבתי הכלא בעסקאות. אם הם רוצחים יהודי – הם לא נשארים בחיים".

"כמו כן, אני רוצה להתייחס למה שקרה אתמול בעזה. אתמול חמאס רצח לנו שני חיילים ברפיח, תוך כדי "הפסקת האש". שמעתי אמירות כגון "נגבה מחמאס מחיר כבד", "נכה בחמאס בעוצמה". ובכן, אלו דיבורים של 6.10".

"אנחנו לא בעוד סבב, אלא במלחמת התקומה, כפי שהגדיר אותה נכון ראש הממשלה. ומטרת המלחמה המרכזית היא השמדת חמאס. לא לגבות ממנו מחיר, אלא לגבות את ממנו את המשך קיומו. אני קורא לראש הממשלה – זה הזמן להתעשת, זה הזמן לחזור ללחימה עצימה בכל הכוח, לכבוש, לכתוש – עד השגת המטרה הזו".