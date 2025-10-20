צה"ל תקף באזור אל-ג'רמק שבדרום לבנון. כך על פי דיווחים ערבים. ככל הנראה מדובר ביעדים של ארגון הטרור חיזבאללה

צה"ל תקף היום לפני זמן קצר (שני) יעדי טרור של ארגון הטרור חיזבאללה באזור אל-ג'רמק שבאזור האגן הליטאני שבדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל תקף מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון לפני זמן קצר, צה"ל בהובלת פיקוד הצפון, תקף באמצעות חיל האוויר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבלבנון. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בנסיונות שיקום של תשתיות טרור ברחבי לבנון. הימצאותם של תשתיות הטרור ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

