צה"ל תקף היום לפני זמן קצר (שני) יעדי טרור של ארגון הטרור חיזבאללה באזור אל-ג'רמק שבאזור האגן הליטאני שבדרום לבנון.

תקיפות בדרום לבנון | צילום: רשתות ערביות

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל תקף מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון לפני זמן קצר, צה"ל בהובלת פיקוד הצפון, תקף באמצעות חיל האוויר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבלבנון. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בנסיונות שיקום של תשתיות טרור ברחבי לבנון. הימצאותם של תשתיות הטרור ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

תקיפות בלבנון | צילום: דובר צה"ל

לפני שלושה ימים תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר אתרים שונים של חיזבאללה ששימשו לניסיונות שיקום הארגון, במרחב מזרעת סיני שבדרום לבנון. לפי הודעת דובר צה"ל, בין המטרות שהותקפו, מחצבה בה ייצר ארגון הטרור חיזבאללה בטון אשר שימש לבנייה מחדש ושיקום של נכסים ותשתיות טרור שהותקפו והושמדו במהלך מלחמת ״חרבות ברזל״ ובדגש במהלך מבצע ״חיצי הצפון״.

בשבוע שעבר צה"ל תקף וחיסל  מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב קלאוויה שבדרום לבנון. לפי הודעת דובר צה"ל, המחבל עסק בניסיונות לשיקום תשתיות צבאיות של הארגון באזור.