השנתיים האחרונות, לימדונו במסרקות של ברזל אמונה מהי, ותקומה מהי. שיעורים אלה, אשר עלו לנו בדם רב, צריכים שיקבעו לדורות. במסכת חייו של עם ישראל, נרשמו בשנתיים האחרונות פרקים נוספים על גיבורי ישראל, על אמונה יוקדת ומסירות נפש, כמו גם על אובדן הדרך, הזהות, הייאוש ומורך הלב

ראשי הציונות כמעט ללא יוצא מן הכלל ידעו כי המאבק למימוש הזכות לקיום ישוב יהודי בארץ ישראל כולל בתוכו מספר פנים, ובניהם פובליציסטיות.

מבן גוריון ועד ז'בוטינסקי, אחד העם, הרצל או מרן הראי"ה קוק, כולם עסקו בכתיבה הגותית לציבור הרחב ולמשכילים ובעלי דעה, מתוך מטרה ברורה לחנך ולגבש תפיסת עולם רחבה, מוצקה המשלבת את אותם אידיאלים נשגבים בתוככי המציאות הפוליטית המורכבת על שלל סיבוכיה לאורך אותם השנים. תפיסת עולם שעיקרה שניים – מדוע באנו לכאן ולמה אנו שואפים. מאז, שנים רבות נדמה כי מיעטנו לשוב, להעמיק ולהתבונן באותם אידיאלים נשגבים אשר הביאו אותנו לשכון בארץ חמדת אבות.

השנתיים האחרונות, לימדונו במסרקות של ברזל אמונה מהי, ותקומה מהי. שיעורים אלה, אשר עלו לנו בדם רב, צריכים שיקבעו לדורות. במסכת חייו של עם ישראל, נרשמו בשנתיים האחרונות פרקים נוספים על גיבורי ישראל, על אמונה יוקדת ומסירות נפש, כמו גם על אובדן הדרך, הזהות, הייאוש ומורך הלב, "נתנה ראש ונשובה מצרים".

עוד באותו נושא השבויה שנשארה בעזה 08:21 | הרב מאיר גולדמינץ 3 0 😀 👏

חלילה לנו אם נעלים עין מן המאורעות שפקדו אותנו, בשכרון חושים, ובחדוות ניצחון. חלילה לנו אם לא נתעכב על תפיסת הביטחון, האסטרטגיות ודרכי הפעולה והמחשבה שהביאונו לבוקר שמחת תורה תשפ"ד. אך לצד כל אלה חשובה לא פחות גם התבוננותנו פנימה כעם. מה אנו מבקשים מעצמינו? מהו החזון הלאומי אליו אנו שואפים, מייחלים ופועלים במציאות? מהי תכלית קיומנו במדינת ישראל הריבונית? שאלות אלה ניקרו בראשם של כל ראשי הציונות, ושל רבבות, רבבות יהודים, חניכי הקיבוץ המאוחד, צעירי מפ"ם, אנשי תנועת החלוץ, חירות או המזרחי. באין חזון יפרע עם. ובאין תכלית מצאונו הרעות האלה.

גאולת ישראל כוללת בקרבה בירור עמוק וחזון מעמיק חקר. לא רק למקלט בטוח אנו מייחלים, כי אם טרנספורמציה נפשית ולאומית.

רבי ישראל מרוז'ין, ביטא זאת נדמה לי בדרך משל:

"פעם אסרו השלטונות שלשה יהודים בבית הסוהר, והיה זה בור עמוק וחשך מאוד, והאוכל הורד להם על ידי חבל עד למטה, אבל בכדי שהאוכל לא ישפך, הוצרך אחד מהם לאחוז בזהירות רבה בחבל כדי שלא יתנועע. שנים מהאסורים למדו מיד איך לתפוס בחבל לקחת את האוכל, אך השלישי שבניהם לא היה לו דעת מספיק להבין הדבר, ובשום אופן לא הצליח לקבל את האוכל.

ביקש אחד מהם ללמד את השלישי היאך לתפוס את החבל ולקבל את האוכל, וכמה שלמדו לא הצליח להבין. אחרי היאוש פנה האיש לחברו שישב לו במנוחה בצדו, וטען בפניו, שהרבה מאמץ הוא משקיע ללמד את השלישי ומדוע הוא אינו עוזר לו. השיב לו חברו, כמה שתלמד אותו לא יבין ולא יצליח, ועל כן אני נמנע מללמד אותו.

והעצה היחידה היא, להרחיב את חור הבור, בכדי שיכנס יותר אור, ובכך מעצמו ידע איך לתפוס את החבל ואני חושב כל הזמן איך לעשות זאת"

אנו זקוקים לאנשי רוח, שירחיבו עבורנו את חור הבור להאיר בקרבינו פנימה מציאות נשגבה יותר. גאולה אינה רק מקלט בטוח ליהודים, וייעודה של מדינת ישראל אינו רק הבטחת שלום אזרחיה באשר הם, כי אם קוממיות לאומית, בבשורתנו הלאומית והאוניברסאלית. גאולה פירושה ראשית כל הרחבת הדעת, שמוארת ובנויה מתשתית ערכית אחרת, שלימה יותר.

==

הרב נחל אלגד שוהם, הוא חוקר במכון התורני 'חי בהם', מחבר הספר 'להיות לגואל' – היסודות הציוניים בחסידות רוז'ין' בהוצאת הר ברכה.