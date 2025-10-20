לקראת ביקורו של סגן נשיא ארה״ב ג'יי.די. ואנס, צפויים מחר (שלישי) שיבושי תנועה כבדים בצירים לנתב״ג בין 10:30 ל-13:30. רשות שדות התעופה ממליצה לנוסעים להגיע מוקדם ולהעדיף את רכבת ישראל

לקראת ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, ביום שלישי, 21 באוקטובר 2025, קיימה רשות שדות התעופה – בהנחיית שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (מיל') מירי רגב – היערכות רחבה בהשתתפות כלל הגורמים המקצועיים, המבצעיים והביטחוניים הפועלים בנמל התעופה בן גוריון.

שיבושי תנועה בצירים המובילים לנתב״ג

בהנחיית המשטרה ובשל סידורי האבטחה הצפויים עם נחיתת המשלחת האמריקנית, ייתכנו עומסי תנועה כבדים בצירים המובילים אל נמל התעופה וממנו – החל מהשעה 10:30 בבוקר ועד 13:30 בצהריים.

המלצה לנוסעים: להשתמש ברכבת ישראל

רשות שדות התעופה ממליצה לנוסעים המתכננים להגיע או לצאת מחר מנתב״ג להשתמש ברכבת ישראל, שתפעיל מערך מתוגבר בין השעות 10:30-13:30. בנוסף, הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לנמל לפחות ארבע שעות לפני ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר עדכונים בלוחות הזמנים של חברות התעופה ובהודעות הרשות.

שינוי זמני בהמראות מטרמינל 1

הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 בין 11:30 ל-16:45 יועברו להמראה מטרמינל 3. רשות שדות התעופה מציינת כי היא פועלת למזעור הפגיעה בלוח הטיסות ובשירות לנוסעים, אך ייתכנו עיכובים ושיבושים בהתאם להנחיות גורמי הביטחון.

הרשות: נמשיך לעדכן את הציבור

ברשות שדות התעופה הדגישו כי הציבור יקבל עדכונים שוטפים ככל שיתקבלו הנחיות חדשות במהלך היום, וקראו לנוסעים לעקוב אחרי פרסומי הרשות באתר הרשמי ובכלי התקשורת.