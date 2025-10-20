נועה קירל יש רק אחת, אבל המנהל האישי שלה מנסה לראות אם הוא יוכל לשכפל אותה ארבע פעמים, ומקים להקת בנות חדשה בשם I BUTTERFLY. צפו בהצצה לסדרת הדוקו שעוקבת אחריהן

להקת בנות חדשה בשם I BUTTERFLY (איי באטרפליי) עומדת לכבוש את סצנת המוזיקה הישראלית. או לפחות תנסה. הלהקה, שכוללת את מיקה ולטמן, ליאן בירן, נויה שרם ואמיליה בן עטר, נחשפת לראשונה בסדרת דוקו-ריאליטי חדשה שתשודר בקרוב בערוץ HOT בידור.

צפו בהצצה לסדרת הדוקו החדשה של HOT:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . I BUTTERFLY הצצה (באדיבות HOT)

הסדרה, בת עשרה פרקים, עוקבת אחר תהליך הקמת הלהקה במשך חצי שנה, ומציגה מבט אותנטי על מאחורי הקלעים של אחד הפרויקטים המוזיקליים השאפתניים בישראל. הפרויקט מובל על ידי רוברטו בן שושן, המנהל של הזמרת נועה קירל, בליווי צוות מקצועי הכולל אנשי סטיילינג, מדיה חברתית, תזונאים ופסיכולוגים.

הבנות עברו מסע תובעני שכלל מחנה אימונים מפרך, חזרות אינטנסיביות, עבודה באולפן הקלטות ושיתוף פעולה עם מומחים בתחום המוזיקה. את האלבום המקורי של הלהקה הפיקו ניצן קייקוב, מהמפיקים הבינלאומיים הבולטים בישראל, ויוצר הלהיטים רון בי.

הסדרה מבטיחה לחשוף את האתגרים, הקשיים והרגעים המרגשים בדרך להפוך את I BUTTERFLY ללהקת הבנות המובילה בישראל (או כך לפחות הם מקווים). הצופים יקבלו הצצה לדרך המורכבת של הבנות, ששואפת להביא את סגנון להקות הקיי-פופ המצליחות לעולם המוזיקה הישראלי.

האם הצעד יצליח וישנה את פני המוזיקה הישראלית? או שיהיה זה עוד פרויקט שאפתני שיתרסק? הזמן יעיד.