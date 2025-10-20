התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ כדי שיחייב את שר המשפטים יריב לוין לפרסם ברשומות את מינויו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כזכור, מינויו של עמית נעשה מתוקף צו של בג"צ ולכן מוחרם על ידי לוין

סאגת מינויו של נשיא העליון יצחק עמית נמשכת. התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (שני) עתירה לבג"צ הדורשת מתן צו על תנאי כנגד שר המשפטים, יריב לוין, ובו דרישה לנמק מדוע לא פרסם ברשומות את מינוי של עמית.

העתירה חושפת כי חרף חלוף למעלה משמונה חודשים ממועד בחירתו של כב' השופט עמית לנשיא בוועדה לבחירת שופטים (26.1.2025) והשבעתו לתפקיד (13.2.2025), שר המשפטים נמנע עד היום מלפרסם ברשומות את דבר המינוי – כפי שמחייב אותו סעיף 22 לחוק בתי המשפט. התנועה מדגישה כי מדובר בסטייה בלתי מוסברת מפרקטיקה קבועה של עשרות שנים: לאורך כל השנים, כל מינוי של נשיא לבית המשפט העליון פורסם ברשומות בחתימת שר המשפטים המכהן.

בולט במיוחד כי ביום 12.5.2025 פרסם שר המשפטים ברשומות מינויים של שופטים רבים, ובכללם את מינויו של המשנה לנשיא, כב' השופט נעם סולברג – אך הותיר את מינוי הנשיא עצמו מחוץ לפרסום. התנועה מדגישה כי הימנעות סלקטיבית זו מלמדת על צעד מכוון ופסול.

העתירה מפרטת כי סעיף 11 לחוק הפרשנות מחייב רשויות מנהליות לפעול "במהירות הראויה" גם כאשר לא נקבע זמן ספציפי לעשייה. התנועה טוענת כי המחדל המתמשך של שר המשפטים מפר חובה בסיסית זו, במיוחד כאשר מדובר בפעולה טכנית פשוטה שאינה דורשת משאבים או שיקול דעת מהותי.

התנועה מעלה חשש כבד כי אי-הפרסום נגוע בשיקולים פוליטיים זרים ובחוסר תום לב. העתירה ממקמת את המחדל בהקשר רחב יותר של "הרפורמה המשפטית" שמקדם שר המשפטים, שמטרתה הכפפת מערכת המשפט לרשות המבצעת. התנועה מפרטת בעתירה שורה של מהלכים נוספים שמלמדים על דפוס פגיעה עקבי בעצמאות הרשות השופטת: שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, התערבות בתקציב הרשות השופטת, סירוב לאשר לשופטים ללמד באקדמיה, והדרת הנשיא מאירועים ממלכתיים.

התנועה מדגישה כי סעיף 11 לחוק בתי המשפט קובע במפורש: "שופט שמינויו פורסם ברשומות, אין עוררין על מינויו". לפיכך, אי-הפרסום אינו עניין טכני גרידא, אלא פגיעה ממשית במעמד החוקי והציבורי של נשיא בית המשפט העליון ובעצמאות הרשות השופטת כולה.

עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון: "המחדל המתמשך של שר המשפטים בהימנעותו מפרסום מינויו של נשיא העליון ברשומות מהווה פגיעה חסרת תקדים בעצמאות הרשות השופטת. שמונה חודשים של אי-הכרה במינוי, סטייה מפרקטיקה קבועה של עשרות שנים, ופרסום סלקטיבי של כל המינויים חוץ מהנשיא – כל אלה מעידים על ניסיון פסול להכפיף את מערכת המשפט לגורמים פוליטיים. אסור לאפשר לשר המשפטים להמשיך במהלך זה אף רגע נוסף. הפרסום ברשומות הוא חובה חוקית מפורשת, לא עניין של שיקול דעת פוליטי."