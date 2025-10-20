בישראל נערכים לכך שחמאס ישחרר הערב את גופתו של חלל חטוף נוסף – זאת אחרי שטענו אתמול כי איתרו חלל חטוף שישורר "אם התנאים בשטח יאפשרו זאת"

יום אחרי החזרה להפסקת האש: בישראל התקבל מידע לפיו חמאס צפוי לשחרר הלילה (שני) חלל חטוף נוסף. זאת בהתאם לטענה של חמאס אתמול לפיה אותרה גופה שתשוחרר בהתאם להסכם הפסקת האש.

כזכור, אתמול חמאס הודיעו כי פעילי ארגון הטרור איתרו גופה נוספת של חלל חטוף, וטענו כי ישחררו אותו "אם התנאים בשטח יאפשרו זאת". ההודעה על איתור החלל החטוף הגיעה על רקע התקיפות הנרחבות של צה"ל ברצועת עזה, בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חמאס והתקיפה שהובילה לנפילתם של 2 לוחמים ופציעתם של 2 נוספים.

עוד באותו נושא חמאס מודיע: איתרנו היום גופת חלל חטוף 16:11 | חדשות סרוגים

בהודעה המלאה של הזרוע הצבאית של חמאס נכתב: "איתרנו היום גופה של אחד החטופים החללים במהלך פעולות האיתור המתמשכות ונמסור אותה היום אם התנאים בשטח יאפשרו זאת. כל הסלמה ציונית תפגע בפעולות איתור, החפירה וחילוץ הגופות – מה שיוביל לאיחור בהשבת החטופים החללים לידי ישראל".