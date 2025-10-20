יום אחרי החזרה להפסקת האש: בישראל התקבל מידע לפיו חמאס צפוי לשחרר הלילה (שני) חלל חטוף נוסף. זאת בהתאם לטענה של חמאס אתמול לפיה אותרה גופה שתשוחרר בהתאם להסכם הפסקת האש.
כזכור, אתמול חמאס הודיעו כי פעילי ארגון הטרור איתרו גופה נוספת של חלל חטוף, וטענו כי ישחררו אותו "אם התנאים בשטח יאפשרו זאת". ההודעה על איתור החלל החטוף הגיעה על רקע התקיפות הנרחבות של צה"ל ברצועת עזה, בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חמאס והתקיפה שהובילה לנפילתם של 2 לוחמים ופציעתם של 2 נוספים.
בהודעה המלאה של הזרוע הצבאית של חמאס נכתב: "איתרנו היום גופה של אחד החטופים החללים במהלך פעולות האיתור המתמשכות ונמסור אותה היום אם התנאים בשטח יאפשרו זאת. כל הסלמה ציונית תפגע בפעולות איתור, החפירה וחילוץ הגופות – מה שיוביל לאיחור בהשבת החטופים החללים לידי ישראל".
