מכבי חיפה הודיעה על פיטוריו של מאמן הקבוצה, דייגו פלורס, ושני עוזריו, כשהקבוצה נמצאת עם 9 נקודות בלבד מ-21 אפשריות

מכבי חיפה הודיעה היום (שני) על פיטוריו של מאמן הקבוצה, דייגו פלורס, ושני עוזריו, רובן רודריגז ולוצ'יאנו טאיילר. ההחלטה מגיעה לאחר ההפסד למכבי נתניה לפני יומיים כשהקבוצה נמצאת עם 9 נקודות בלבד מ-21 אפשריות.

מהמועדון נמסר: "ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של עבודת המאמן ועוזריו בחודשים האחרונים, ובשל הערכת הנהלת המועדון כי היכולת והנראות של הקבוצה על כר הדשא, אינן משקפות את ה-DNA ואת השאיפות המקצועיות של מכבי חיפה. המועדון מבקש להודות לדייגו פלורס ולעוזריו על תקופתם במועדון, מלא הערכה על הגעתם לישראל בעיצומה של מלחמה ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם המקצועית".

במשחק מובל מכבי נתניה הירוקים עלו ליתרון משערים של דולב חזיזה (15) וקני סייף (59) מאור לוי (61) ורותם קלר השוו במהירות בדרך לסיום משחק משוגע. הירוקים קיבלו פנדל בדקה ה-88 אותו החטיא ג`ורג`ה יובאנוביץ ובתוספת הזמן היהלומים קיבלו פנדל אותו מתאוס דאבו תרגם לשער ניצחון.