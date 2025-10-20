הקו מהמפות של הפסקת האש מגיע לשטח. כלים הנדסיים של צה"ל החלו לפזר בטונדות צהובות על קו המפריד בין השטח בשליטת ישראל, שמי שיתקרב אליו יירה

בצה"ל עושים לתושבי עזה את החיים קלים יותר ומסמנים פיזית את "הקו הצהוב" בשטח. כלים הנדסיים של צה"ל החלו לפזר בטונדות צהובות בקו אותו אסור לעזתים לעבור.

מוקדם יותר הנחה שר הביטחון ישראל כ"ץ את צה"ל להעביר מסר ברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקאי: "ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית."

דבריו המלאים: "על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית. מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מידי מול כל איום. ההגנה על חיילי צה"ל נמצאת בראש סדר העדיפויות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לוודא את זה".

מוקדם יותר פורסם כי אחרי שהוביל לחץ על ישראל לחדש את הפסקת האש ברצועת עזה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען הלילה כי ייתכן שהנהגת חמאס לא אחראית להפרת ההסכם אמש – אלא ש"גורמים סוררים" בתוך ארגון הטרור היו אחראים לירי בדרום הרצועה שהביא לנפילתם של שני לוחמים.

"ייתכן שגורמים סוררים עומדים מאחורי הירי, ולא הנהגת חמאס" אמר טראמפ בשיחה עם כתבים על מטוס אייר פורס 1. "אנחנו ננהל זאת בצורה קשוחה אך נכונה, וזה יטופל כראוי". הנשיא האמריקני הוסיף וטען כי "הפסקת האש תימשך, אבל אנחנו נצטרך לראות מה קורה. אנחנו רוצים לוודא שיהיה שקט מאוד עם חמאס – וכפי שאתם יודעים, הם די פרועים".