ארגון BZPAC (הבפטיסטים), המייצג מעל 20 אלף כנסיות בפטיסטיות וכ-15 מיליון תומכים בארה"ב, פרסם היום (שני) הצהרה רשמית, בה קרא להחלת ריבונות ביו"ש זאת לאחר אמירתו של נשיא ארה"ב כנגד הריבונות.

הארגון שמייצג כאמור כ- 15 מיליון תומכים בארה"ב, כתב : "אנו מוקירים את הכוונות הכנות העומדות מאחורי המאמצים להבטיח את ביטחונה של ישראל ולייצב את המזרח התיכון ואת התרומה לחיזוק את ריבונותה של ישראל. אולם עלינו לדבר בגילוי לב: תוכנית השלום בת 21 הנקודות עלולה לחזור על כישלונות העבר" והבהיר כי "אין צורך במדינה פלסטינית נוספת – ירדן כבר כיום מדינה שרוב אוכלוסייתה פלסטינית ויש לה את היכולת ואת השטח לקלוט אוכלוסייה פלסטינית". הוא הוסיף כי "התוכנית הזו היא למעשה תוכנית למדינה אחת – שמטרתה למחוק את ישראל".

נשיא הארגון, ד"ר דאג תומפסון, מהמנהיגים הנוצרים הבולטים בארה"ב, הבהיר כי עמדת ארגונו היא נחרצת: "עזה ויהודה ושומרון חייבות להיות מסופחות לישראל. לא תוקם כל סמכות שלטונית ערבית באזורים הללו ולא תוקם בירת רשות פלסטינית במזרח ירושלים". לדבריו, "יש לאפשר לישראל להשלים את משימתה – לפרק את חמאס ולהבטיח את שלמות אדמתה".

דגן הודעה ליו"ר ארגון הבפטיסטים: "מסר חדש משמעי"

בהצהרתו הוסיף תומפסון כי "ישראל איננה מדינת אפרטהייד; היא המדינה היהודית היחידה והדמוקרטיה האמיתית היחידה במזרח התיכון", וקרא לממשל האמריקאי לעמוד לצידה באופן ברור וחד משמעי". ד"ר תומפסון העביר העתק מההצהרה ליוסי דגן ראש מועצת שומרון. דגן הודה לד"ר תומפסון נשיא BZPAC והצהיר כי העמידה המשותפת מחזקת ונותנת כוח בדרך לריבונות.

"אני מודה מקרב לב לידידינו ד"ר דאג תומפסון ולכל חברי ארגון BZPAC על עמידתם האיתנה לצד עם ישראל וצדקת דרכנו. תמיכתם הנחרצת בריבונות ישראל ביהודה ושומרון ובירושלים היא חיזוק חשוב ומעורר השראה. העמידה המשותפת גם בארה"ב מחזקת. ההצהרה הברורה שלהם שולחת מסר חד-משמעי לכל מקבלי ההחלטות בארה״ב ובעולם: ישראל איננה הבעיה אלא הפתרון, אין מקום להקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ".

דגן הוסיף: "בימים שבהם הלחצים המדיניים על ישראל גוברים, ידידות אמיצה כזו היא מקור לעידוד וכוח לעם ישראל ולמתיישבי השומרון. אנו נמשיך לפעול יחד למען ביטחון ישראל, פיתוח השומרון וחיזוק ירושלים המאוחדת כבירת ישראל. יחד נביא את הריבונות לארץ התנ"ך".