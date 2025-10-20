מוזיאון הלובר בפריז נותר סגור גם היום, בעקבות השוד שהתבצע אמש בו נגנבו תכשיטים היסטוריים של נפוליאון בונפרטה ורעייתו ג'וזפין. במשטרה ממשיכים במצוד אחר השודדים – שטרם נעצרו

מוזיאון הלובר בפריז הודיע כי הוא יישאר סגור לציבור גם היום (שני), זאת בעקבות השוד שהתבצע אמש במוזיאון המפורסם בו נגנבו תכשיטים היסטוריים שהוצגו. במשטרה עדכנו כי המצוד אחרי הגנבים נמשך, אך בשלב זה השודדים טרם נעצרו.

כאמור, השוד החריג הוביל לסגירתו של מוזיאון הלובר אתמול דקות ספורות אחרי פתיחתו, לאחר שנמצא כי קבוצת שודדים פרצה למתחם בשעות הבוקר וגנבה תכשיטים של נפוליאון בונפרטה ורעייתו ג'וזפין שהוצגו שם. במשטרה מעריכים שהשוד – שנמשך 7 דקות בלבד – אורגן על ידי כנופיית פשע מאורגנת, כשנשיא צרפת עמנואל מקרון התחייב כי "כל המאמצים מושקעים כדי לאתר את הגנבים ולהחזיר את הפריטים שהם לקחו".

מחקירת האירוע עולה כי הגנבים נכנסו לבניין דרך אזור שבו מבוצעים שיפוצים, וניצלו מעלית משא כדי להגיע ישירות ל"גלריית אפולו" – שם הם שברו את חלונות המיצגים וגנבו תשעה פרטים מהאוסף התכשיטים ההיסטורי. אחד הפריטים – כתר שהכיל אלפי יהלומים – הופל וניזוק בזמן שהשודדים נמלטו מהאזור.

זו הפעם הראשונה שבה דווח על שוד במוזיאון הלובר במשך יותר מ-25 שנים. השוד האחרון במוזיאון התרחש בשנת 1998, כאשר ציור של האמן הצרפתי ז'אן-בטיסט קאמי קורו נגנב מהמוזיאון – ולא אותר עד היום.