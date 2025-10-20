זה מתחיל: שירי הפסטיגל מתחילים להיחשף לאט לאט, כאשר כל השירים ישוחררו ביום חמישי הקרוב. קבלו הצצה לשלושה השירים הראשונים שיעלו לבמה. צפו

הפסטיגל כבר ממש מתקרב עם כל יום שעובר, וביום חמישי הקרוב ייחשפו כל שירי הפסטיגל החדשים. אבל כבר היום, תקבלו טעימה משלושת השירים הראשונים שיעלו לבמה, ותוכלו כבר להתחיל לגבש דעה איזה שיר אמור לזכות לדעתכם בתחרות השירים. השירים שנחשפו בינתיים הם "סוויץ'", השיר הראשון שיעלה על הבמה ומבוצע על ידי שחר טבוך ונציגת ישראל לאירוויזיון לשעבר, עדן גולן.

צפו בהצצה לשיר הראשון שיעלה על במת הפסטיגל – "סוויץ'":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . סוויץ, הצצה, אימג'ן פסטיגל (באדיבות יחצ הפסטיגל)

כאמור, את השיר מבצעים שחר טבוך ועדן גולן. מי שכתבו והלחינו את השיר עם חן אהרוני, איתי פורטוגלי ועדן ושחר. את העיבוד המוזיקלי עשה גיא דאן.

צפו בהצצה לשיר השני שיעלה על במת הפסטיגל – "היסטוריה":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . היסטוריה, הצצה, אימג'ן פסטיגל (באדיבות יחצ הפסטיגל)

את השיר מבצעים עידו מלכה ("הכוכב הבא") והדוגמנית מאיה קיי. כתבו והלחינו את השיר רועי שחורי, אריאל זוראייב, עמית ממן ועידו מלכה. את העיבוד המוזיקלי עשו גיא דאן ואושר ביטון.

עוד באותו נושא תפוח בדבש או ראש של דג? כוכבי הפסטיגל על סימני ראש השנה. צפו 15:04 | שיר לוי 0 0 😀 👏

צפו בהצצה לשיר השלישי שיעלה על במת הפסטיגל – "מים שקטים":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מים שקטים, הצצה, אימג'ן פסטיגל (באדיבות יחצ הפסטיגל)

את השיר "מים שקטים" מבצעים אלין גולן (הבת של) ונדב חנציס ("אם את כבר הולכת"). כתבו והלחינו את השיר אופיר מלול ורותם חן. את העיבד המוזיקלי עשו גיא דאן ואושר ביטון.

כל יום ישוחררו הצצות לשלושה שירים חדשים, עד השחרור המלא ביום חמישי. כך שכבר מחר תקבלו הצצה לשלושה שירים נוספים.