יום אחרי הפרת הפסקת האש של חמאס, 2 תקריות נרשמו במרחב שג'עייה בהם מחבלים חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל באזור. הכוחות ירו לעבר המחבלים במטרה להסיר את האיום

המתיחות נמשכת: 2 תקריות נרשמו הבוקר (שני) במרחב שג'עייה ברצועת עזה, כאשר מספר מחבלים חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל שפעלו באזור. בצה"ל אמרו כי הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות.

לפי הודעת דובר צה"ל, המחבלים התקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי לכוחות. עוד הובהר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

עוד באותו נושא כ"ץ: "ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית"

האירועים הנוכחיים מגיעים יום אחרי הפרת הפסקת האש מצד חמאס והירי לעבר כוחות צה"ל ברצועת עזה, אשר הביא לנפילתם של 2 לוחמם ופציעתם של שניים נוספים. בעקבות התקריות, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להעביר מסר ברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקאי: "על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית".

"מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום" אמר כ"ץ. "ההגנה על חיילי צה"ל נמצאת בראש סדר העדיפויות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לוודא את זה".