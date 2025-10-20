המתיחות נמשכת: 2 תקריות נרשמו הבוקר (שני) במרחב שג'עייה ברצועת עזה, כאשר מספר מחבלים חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל שפעלו באזור. בצה"ל אמרו כי הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות.
לפי הודעת דובר צה"ל, המחבלים התקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי לכוחות. עוד הובהר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
האירועים הנוכחיים מגיעים יום אחרי הפרת הפסקת האש מצד חמאס והירי לעבר כוחות צה"ל ברצועת עזה, אשר הביא לנפילתם של 2 לוחמם ופציעתם של שניים נוספים. בעקבות התקריות, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להעביר מסר ברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקאי: "על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית".
"מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום" אמר כ"ץ. "ההגנה על חיילי צה"ל נמצאת בראש סדר העדיפויות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לוודא את זה".
אולי באמת נתנצל כל יום על שאנו מעיזים להגן על עצמנו מפני הפראים. הפרותיהם לגיטימיות, הרי הם מחבלים. מי הכניס אותנו למגננה הזאת, במקום לחסל אותם ???11:43 20.10.2025
אולי באמת נתנצל כל יום על שאנו מעיזים להגן על עצמנו מפני הפראים. הפרותיהם לגיטימיות, הרי הם מחבלים. מי הכניס אותנו למגננה הזאת, במקום לחסל אותם ???11:43 20.10.2025
