ראש ממשלת קנדה מארק קרני אמר כי ארצו תכבד את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואישר כי הוא ייעצר אם יגיע לקנדה

למרות הפסקת האש: ראש ממשלת קנדה מארק קרני אמר הבוקר (שני) כי ארצו תכבד את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בדבריו אישר כי אם נתניהו יגיע לקנדה – הוא ייעצר.

דבריו של קרני נאמרו בראיון לתכנית של מגישת החדשות מישל חוסיין, שציינה כי קודמו בתפקיד, ג'סטין טרודו, התחייב לכבד את צווי המעצר נגד נתניהו – ושאלה האם קרני יעשה זאת גם כן. ראש הממשלה הקנדי הגיב בפשטות: "כן".

עוד באותו נושא האג בהחלטה דרמטית: מכה משפטית להונגריה אחרי ביקור נתניהו 19:20 | יאיר אמר 3 0 😀 👏

כזכור, בנובמבר האחרון בית הדין הפלילי בהאג החליט להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, זאת בעקבות האשמתם בפשעי מלחמה ברצועת עזה. עם זאת, בארה"ב הבהירו כי הם דוחים את ההחלטה וטענו כי לבית הדין אין סמכות שיפוט בעניין.

צווי המעצר הובילו לצמצום בביקורים המדיניים של נתניהו בשנה האחרונה, שהיו רק בארה"ב ובהונגריה – שהודיעה בעצמה על פרישה מבית הדין הבינלאומי בזמן ביקורו בבודפשט. בביקורו האחרון של נתניהו בארה"ב, הוחלט גם על שינוי מסלול הטיסה כך שלא יעברו בשמי מדינות אירופה, עקב חשש ממעצר של נתניהו במקרה של נחיתת חירום.