שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה הבוקר (שני) את צה"ל להעביר מסר ברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקאי: "ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית."

דבריו המלאים: "על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית. מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום. ההגנה על חיילי צה"ל נמצאת בראש סדר העדיפויות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לוודא את זה".

מוקדם יותר פורסם כי אחרי שהוביל לחץ על ישראל לחדש את הפסקת האש ברצועת עזה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען הלילה כי ייתכן שהנהגת חמאס לא אחראית להפרת ההסכם אמש – אלא ש"גורמים סוררים" בתוך ארגון הטרור היו אחראים לירי בדרום הרצועה שהביא לנפילתם של שני לוחמים.

"ייתכן שגורמים סוררים עומדים מאחורי הירי, ולא הנהגת חמאס" אמר טראמפ בשיחה עם כתבים על מטוס אייר פורס 1. "אנחנו ננהל זאת בצורה קשוחה אך נכונה, וזה יטופל כראוי". הנשיא האמריקני הוסיף וטען כי "הפסקת האש תימשך, אבל אנחנו נצטרך לראות מה קורה. אנחנו רוצים לוודא שיהיה שקט מאוד עם חמאס – וכפי שאתם יודעים, הם די פרועים".