הזמר והיוצר ששון שאולוב, שכבר מוכר לכולם בתור המבצע של השיר "עוד יותר טוב", מוציא שיר שמטרתו להילחם בתופעת הבריונות והחרמות בקרב ילדים ובני נוער: "החבר'ה הטובים". צפו

הזמר המוכר והמשפיע ששון שאולוב עושה צעד נגד בריונות וחרמות ומוציא שיר שכתב על הנושא. "החבר'ה הטובים" יצא היום (שני) והוא מלווה בקליפ שמראה את חייהם של ילדי בית ספר שחווים דחייה ובריונות. מטרת השיר והקליפ היא להילחם בתופעת הבריונות, ואולי גם לעודד ילדים ליצור קשרים חברתיים עם אלה שנשארו בחוץ.

צפו בקליפ החדש של השיר:

את השיר כתבו והחלינו יחד ששון שאולוב עצמו ואבי אוחיון. השיר יוצא נגד התופעה של בריונות וחרמות בקרב ילדים ובני נוער. השיר יוצא במסגרת פרויקט "החבר'ה הטובים". זהו פרויקט רחב היקף של RGE ששמה לה למטרה להילחם בתופעת הבריונות בקרב ילדים ובני נוער. השיר, מתבסס על האמנה של הפרויקט, תכנית חינוכית לבתי ספר שמטרתה לעודד אקלים חברתי מיטבי ומיגור הבריונות.

השבוע הקרוב יוקדש כולו להעלאת המודעות לתופעות הבריונות והחרמות בקרב ילדים ובני נוער.