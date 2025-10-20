נסיבות אישיות שהובילו צעירה יהודייה לקשר עם גוי בן 51 הובילו לנתק בינה לבין משפחתה. מנחת הורים של ארגון יד לאחים שנכנסה לתמונה הצליחה להוביל לחידוש הקשר ולבסוף גם לביטול החתונה

צעירה בת 27, שנקלעה למערכת יחסים עם בן זוג לא יהודי בן 51 ואב לחמישה ילדים, חזרה לאחרונה לביתה ולחיק משפחתה לאחר תקופה ממושכת של נתק ומאבקים קשים.

שלומית (שם בדוי) היא בחורה מוכשרת ונבונה, שנסיבות אישיות הובילו אותה לקשר עם הבחור – ובעקבות כך נוצרו עימותים חריפים עם הוריה, עד כדי כך שבשלב מסוים החליטו לסגור בפניה את הבית למשך תקופה קצרה. במהלך התקופה ניתקה הצעירה כמעט כל קשר עם משפחתה והייתה נחושה להינשא לבן זוגה.

הוריה, שחוו תחושת ייאוש עמוקה, פנו לעזרת ארגון יד לאחים, המטפל במקרים דומים של התבוללות ובנות הנקשרות עם בני זוג שאינם יהודים. בעקבות פגישה וליווי צמוד של מנחת הורים מטעם הארגון, החל שינוי ביחס עם בני המשפחה. בעקבות הפגישה נוצרו ערוצי תקשורת חדשים, והצעירה החלה לבחון מחדש את החלטותיה. בסופו של דבר, בחרה שלומית לבטל את החתונה, לשוב הביתה, ולחדש את הקשר עם משפחתה.

בארגון יד לאחים מציינים כי מדובר בסיפור מרגש של חזרה לזהות היהודית ולפיוס משפחתי לאחר תקופה לא פשוטה. בארגון מדגישים כי "הסיפור הזה מוכיח שאין מקרה אבוד. כשיש סבלנות, אמונה ולב חם – אפשר לפתור את הבעיות מול הילדים. זה נכון בכל מה שקשור לחינוך ילדים, ובפרט בנושאים כאלה של התמודדות מול תופעת ההתבוללות".