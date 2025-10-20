שר החוץ גדעון סער שוחח עם שר החוץ של תאילנד סיהאסק פואנגקטקאו, זאת בעקבות השבת החלל החטוף סונטאיה אוקארסרי. סער ציין כי ישראל תעניק את כל הסיוע וההטבות למשפחתו של החלל, כפי שניתן לכל קורבן טרור ישראלי

שר החוץ גדעון סער שוחח היום (שני) עם שר החוץ של תאילנד סיהאסק פואנגקטקאו, זאת על רקע מסירת החלל התאילנדי החטוף סונטאיה אוקארסרי. במהלך השיחה סער הודיע לעמיתו כי ישראל תעניק את כל הסיוע וההטבות למשפחתו של החלל, כפי שניתן לכל קורבן טרור ישראלי אחר וכפי שנהגה גם כלפי כל הקורבנות התאילנדים הקודמים.

בשיחתם סער עדכן את פואנגקטקאו בפרטי השבת גופתו של אוקארסרי, אזרח תאילנד, שהושבה בליל מוצ״ש לישראל וזוהתה אתמול. סער השתתף בצערו ובאבלו של העם התאילנדי ומשפחתו. יצויין, כי סונטאיה נרצח בירי ב-7 באוקטובר מחוץ לקיבוץ בארי וגופתו נחטפה על ידי חמאס.

כמו כן, הדגיש שר החוץ בשיחה כי ישראל ממשיכה לפעול להשבת כלל 16 החללים החטופים – ובהם גם סותטיסאק רינטלאק, אזרח תאילנד שגופתו עדיין מוחזקת בידי חמאס. שר החוץ של תאילנד הביע בשיחה הערכה על המאמצים של ישראל בנושא.

בנוסף, סער התייחס להפרת הפסקת האש על ידי חמאס בתקיפת חיילי צה״ל ולתגובת צה״ל – כשהדגיש כי "ישראל תגיב בתקיפות ובעוצמה לכל הפרה".

עוד שוחחו השניים על היחסים הבילטרליים בין המדינות ובתוך כך לשיח על אודות הרחבת העסקת עובדים תאילנדים בישראל. בסיום השיחה, סער הזמין את עמיתו מתאילנד לביקור בישראל – והשניים סיכמו כי יעשו מאמץ להיפגש בקרוב.