חדשות 12 ממשיכה להוביל את מהדורות החדשות, מאסטר שף בראש תוכניות הפריים עם נתון גבוה במיוחד. ערוץ 14 מציג התחזקות גם בחדשות וגם בבידור

נתוני הרייטינג ליום האחרון מצביעים על פער ברור בהעדפות הצופים בין מהדורות החדשות ותוכניות הבידור בפריים טיים, עם שתי הפתעות חריגות מאוד.

בגזרת החדשות, חדשות 12 ממשיכה להוביל עם 14.4%, ואחריה חדשות 14 עם 7.8%, נתון גבוה יחסית לערוץ. חדשות 11 מפתיעה ומקבלת 4.5%, וחדשות 13 מיד אחריה עם 4.4%. i24News רושמת רייטינג נמוך של 0.6% בלבד.

בידור ופריים טיים

ברצועת הערב, תוכנית הריאליטי "מאסטר שף" (קשת 12) מובילה את טבלת הרייטינג עם 17.8% – נתון גבוה ויציב.

אחריה נמצאות בואו לאכול איתי" (כאן) עם 8.7%, הפטריוטים" (ערוץ 14) עם 8.5%, חרדים – העולם האמיתי" (רשת) עם 4.1%.

לייט נייט

גם בגזרת הלילה קשת 12 מובילה, כשהתוכנית "גיא פינס" משיגה 10.5%. אחריה "הצינור" (רשת) – 3.7%, "סטורי לילה" (ערוץ 14) – 2.7%, "חדשות הלילה" (כאן) – 1.9% בלבד.