נתוני הרייטינג ליום האחרון מצביעים על פער ברור בהעדפות הצופים בין מהדורות החדשות ותוכניות הבידור בפריים טיים, עם שתי הפתעות חריגות מאוד.
בגזרת החדשות, חדשות 12 ממשיכה להוביל עם 14.4%, ואחריה חדשות 14 עם 7.8%, נתון גבוה יחסית לערוץ. חדשות 11 מפתיעה ומקבלת 4.5%, וחדשות 13 מיד אחריה עם 4.4%. i24News רושמת רייטינג נמוך של 0.6% בלבד.
בידור ופריים טיים
ברצועת הערב, תוכנית הריאליטי "מאסטר שף" (קשת 12) מובילה את טבלת הרייטינג עם 17.8% – נתון גבוה ויציב.
אחריה נמצאות בואו לאכול איתי" (כאן) עם 8.7%, הפטריוטים" (ערוץ 14) עם 8.5%, חרדים – העולם האמיתי" (רשת) עם 4.1%.
לייט נייט
גם בגזרת הלילה קשת 12 מובילה, כשהתוכנית "גיא פינס" משיגה 10.5%. אחריה "הצינור" (רשת) – 3.7%, "סטורי לילה" (ערוץ 14) – 2.7%, "חדשות הלילה" (כאן) – 1.9% בלבד.
לפיד החלול
הכל חרטא מבית מדרשו של בנט הנוכל, ערוץ 14 משאיר אבק לכולם עם חדשות 14 והפטריוטים, לא מאמינים לאף סקר צפייה של ערוצי הרעל10:28 20.10.2025
