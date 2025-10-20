נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי ייתכן שהנהגת חמאס לא אחראית להפרת הפסקת האש אמש: "ייתכן שגורמים סוררים עומדים מאחורי הירי. הפסקת האש תימשך, אבל אנחנו נצטרך לראות מה קורה"

אחרי שהוביל לחץ על ישראל לחדש את הפסקת האש ברצועת עזה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען הלילה (בין ראשון לשני) כי ייתכן שהנהגת חמאס לא אחראית להפרת ההסכם אמש – אלא ש"גורמים סוררים" בתוך ארגון הטרור היו אחראים לירי בדרום הרצועה שהביא לנפילתם של שני לוחמים.

"ייתכן שגורמים סוררים עומדים מאחורי הירי, ולא הנהגת חמאס" אמר טראמפ בשיחה עם כתבים על מטוס אייר פורס 1. "אנחנו ננהל זאת בצורה קשוחה אך נכונה, וזה יטופל כראוי".

עוד באותו נושא טראמפ מתחייב: "אם זה ידרש, נפרק את חמאס בעצמנו" 17:32 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

הנשיא האמריקני הוסיף וטען כי "הפסקת האש תימשך, אבל אנחנו נצטרך לראות מה קורה. אנחנו רוצים לוודא שיהיה שקט מאוד עם חמאס – וכפי שאתם יודעים, הם די פרועים".