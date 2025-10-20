היום הטניס הישראלי בצניחה, אבל פעם היה לנו הרבה שמות להתגאות בהם. הטניסאי הישראלי הגדול בכל הזמנים עמוס מנסדורף חוגג היום יום הולדת 60. מנסדרוף שבדירוג השיא שלו הגיע למקום ה-18 הוא הישראלי הראשון שזוכה בטורניר הביתי של רמת השרון (טורניר בינלאומי המתקיים בישראל), ורק שחר פאר מחזיקה בהישגים גדולים ממנו בדירוג העולמי ובגראנד סלאמים, כולל שש זכיות בטורנירי ATP.
עמוס מנסדורף נולד ב-20 בנובמבר 1965 בתל אביב ובגיל צעיר עבר לרמת השרון שם גדל. מהרגע שיצא אל האוויר העולם נמשך אל המחבט. כשהוקם מרכז הטניס בישראל ב-1976, הילד בן 11 בלבד קפץ על המציאה והצטרף למרכז.הוא הופך לאחד הילדים הראשונים במרכז שמשחקים במשחק המלכותי.
הילד המוכשר נקלט מהר מאוד בעיני מאמניו, שלקחו אותו למשחקי ראווה בארצות הברית לגייס כספים למרכז, שם שיחק עם ג'ימי קונורס, טניסאי אמריקאי שכיום מחזיק בשיא הטורנירים לגברים עם 109 זכיות בטורנירים השונים. עמוס הצעיר ביקש מהוריו שלא יגיעו למשחקים מכיוון שהם מלחיצים אותו אימו כיבדה את הבקשה, אך אביו הגיע בכל זאת.
גירש את אורחיו בבר מצווה
בזמן הבר מצווה "גירש" עמוס מסנדרוף את אורחיו ב-21:00 כשאמר: "תודה שבאתם, אבל אני צריך ללכת לישון, יש לי משחק מחר". ב-1983 בגיל 18 הצטרף לסבב העולמי המקצועני. שלוש שנים אחר כך זה בתואר הראשון שלו: טורניר יוהנסבורג. באותה שנה הוא הפך לישראלי הראשון שזוכה בטורניר רמת השרון. ב-1984 השתתף לראשונה באולימפיאדה אך הודח בסיבוב הראשון.
ב-1986 יחד עם נבחרת ישראל עשה הישג היסטורי. מנסדרוף וחבריו העפילו לבית העליון. הדירוג הגבוה ביותר של נבחרות טניס. זה קרה אחרי ניצחון אדיר על שוויץ בגביע דיוויס, כשמנסדרוף מנצח את שני המשחקים שלו. שנה לאחר מכן העפילה הנבחרת לרבע גמר טורניר דיוויס כשהיא משלימה סנצסיה מדהימה מול צ'כוסלובקיה בבית העליון כששוב מנסדרוף מנצח את שני המשחקים שלו.
שלמה גליקשטיין (צילום: איגוד הטניס).שנת 1987 הייתה עונת השיא שלו כשבסופה הוא הגיע למקום ה-18 בעולם, הישג השיא של ישראלי באותה תקופה (כיום השיא שייך לשחר פאר שהגיעה למקום ה-11). בכך הוא שבר את שיאו של שלמה גליקשטיין שהגיע למקום ה-22 ב-1982. התנופה המשיכה ב-1988 כשהוא מנצח בגמר טורניר ברסי בפריז את הטניסאי האמריקאי ברד גילברט. ניצחון שהביא לו גם את הפרס הגבוה ביותר בקריירה 262,000 דולר. באוגוסט של אותה שנה הגיע לשמינית הגמר באולימפיאדה.
עמוס מנסדורף ברבע הגמר
הטנסיאי הישראלי המשיך לתקוע יתד בטורנירים הבינלאומיים כשהוא זוכה בטורנירים הקטנים יותר, ומודח בגראנד סלאמים בידי המדורג ראשון בעולם פעמיים באותה שנה, כולל קרב אדיר של 183 דקות מול סטפן אדברג והוסיף זכייה ברוזמאלן שבהולנד. ב-1992 הגיע רגע השיא של טניסאי ישראלי בכל הזמנים בגראנד סלאם (שוב, הישג ששחר פאר שותפה לו).
באליפות אוסטרליה הפתוחה באותה שנה, הוגרל מול פיט סמפראס בסיבוב הראשון. סמפראס היה השחקן הטוב בעולם באותה תקופה ושיאן הגראנד סלאמים עד תקופת פדרר-נדאל-ג'וקוביץ'. מנסדרוף קיבל מתנה משמיים סמפראס פרש בשל פציעה, מסדנורף לקח את המתנה בשני ידיים והמשיך עד לרבע הגמר כשבדרך הוא מנצח גם את הטנסיאי היהודי-אמריקאי ארון קריקסטיין, כשהוא חוזר מפיגור במערכות ובמערכה החמישית.
בלילה שאחרי הניצחון על קריקסטיין התעורר מכאבים, בגלל שיני הבינה שיצאו בגלל המאמץ. הוא עבר עקירה של אחת מהן, וכך עלה לשחק מול ג׳ים קורייר שניצח שהיה מדורג אז שניים בעולם. עם הכאבים בפה נגמר המסע המופלא של עמוס מנסדרוף שהובס 0:3 על ידי קורייר.
באותה שנה הגיע עמוס מנסדרוף לגמר בטורניר פילדלפיה שם באמת פגש את פיט סמפראס. הוא הצליח לעמוד מולו בכבוד לפני שהפסיד אחרי ארבע מערכות ושני שוברי שוויון. לאחר מכן החלו הפציעות להציק לו, והוא אובחן כסובל מתסמונת העייפות הכרונית. הוא עוד זכה בטורניר וושינגטון בקיץ 1993 כשהוא גובר בדרך על זוכי גראנד סלאמים כמו פטר קורדה וטוד מרטין בגמר.
עמוס מנסדורף קפטן ומאמן נבחרת ישראל
ב-1994 ארבעה ימים לפני יום הולדתו ה-29 לאחר הפסד בגמר טורניר רמת השרון, הודיע על פרישה מטניס בדמעות לאור הפציעות הרבות. לאחר המשחק נערך טקס לכבודו תחת גשם שוטף. שלושה שבועות לאחר מכן שיחק את משחקו האחרון בטורניר אנטוורפן, לאורך הקריירה הוא ניצח 304 משחקים (57%) והפסיד 231, כשהוא זוכה בשישה תארים ליחידים וצובר 2,412,691 דולרים בפרסים.
אחרי הפרישה מנסדרוף המשיך לשחק בנבחרת ישראל. הוא היה קפטן הנבחרת בין 2000 ל-2004. ב-1995 בחגיגות 3,000 שנה לירושלים השתתף במשחק ראווה שם ניצח את גוראן איוואנישביץ' בשתי מערכות. אחרי הפרישה ממשחק החל לאמן. בתחילת שנות ה-2000 אימן את נבחרת ישראל. בשנת 2009 אימן את דודי סלע. בהמשך אימן מנסדורף את מרקו קיודינלי השווייצרי ואת סבטלנה קוזנצובה הרוסיה, ואת נבחרת הנשים של ישראל</p>
לאחר מכן עמוס מנסדרוף אימן טניסאים הצעירים ישי עוליאל ודניאל צוקרמן. בנוסף היה המנהל המקצועי של איגוד הטניס. אחריו בא דורות של טניסיאים ישראלים ברמה עולמית. אנדי דם ויוני ארליך זכו בזוגות בגראנד סלאמים. שחר פאר הגיעה פעמיים לרבע גמר גראנד סלאם. כיום אין ישראלים ב-300 המקומות הראשונים בעולם. האם עוד נחזור לרמות האלה? ימים יגידו.
