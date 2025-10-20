עמוס מנסדורף ברבע הגמר

הטנסיאי הישראלי המשיך לתקוע יתד בטורנירים הבינלאומיים כשהוא זוכה בטורנירים הקטנים יותר, ומודח בגראנד סלאמים בידי המדורג ראשון בעולם פעמיים באותה שנה, כולל קרב אדיר של 183 דקות מול סטפן אדברג והוסיף זכייה ברוזמאלן שבהולנד. ב-1992 הגיע רגע השיא של טניסאי ישראלי בכל הזמנים בגראנד סלאם (שוב, הישג ששחר פאר שותפה לו).

באליפות אוסטרליה הפתוחה באותה שנה, הוגרל מול פיט סמפראס בסיבוב הראשון. סמפראס היה השחקן הטוב בעולם באותה תקופה ושיאן הגראנד סלאמים עד תקופת פדרר-נדאל-ג'וקוביץ'. מנסדרוף קיבל מתנה משמיים סמפראס פרש בשל פציעה, מסדנורף לקח את המתנה בשני ידיים והמשיך עד לרבע הגמר כשבדרך הוא מנצח גם את הטנסיאי היהודי-אמריקאי ארון קריקסטיין, כשהוא חוזר מפיגור במערכות ובמערכה החמישית.