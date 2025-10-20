המשטרה מסכמת את התפרעות אוהדי הפועל תל אביב בדרבי האלים אתמול. 27 אוהדים ו-5 שוטרים נפצעו, מתוכם 2 ילדים שנפגעו מהשכלת רימון עשן

המשטרה מסכמת את אירועי הדרבי האלים בבלומפילד, בו התפרעו אוהדי הפועל תל אביב עד שהובילו לביטול המשחק מול מכבי תל אביב.

במשטרה ספרו כ-50 רימוני עשן (תקניים) שנזרקו באיצטדיון חלקם לעבר השוטרים, עשרות זיקוקי דינור ביציעים, עשרות אבוקות חלקן ימיות שהושלכו לעבר כר הדשא, הפרות סדר אלימות ע"י אוהדים פורעי חוק.

לאור ההתפרעויות החריגות והאלימות שהופנתה כלפי השוטרים, תוך הפעלת אמצעי פירוטכניקה וסיכון חיי אדם בתוך היציעים ובכניסה למגרש, החליט מפקד מחוז ת"א ניצב חיים סרגרוף לא לאפשר את קיום המשחק מחשש לבטחונו של שלום הציבור.

האלימות בין האוהדים והמשטרה התחילה עוד לפני המשחק, כשהקהל התכנס לתוך האיצטדיון שם רמסו פרשים אוהדים. גם לאחר היציאה מהאיצטדיון נערכו עימותים בין האוהדים והשוטרים.

בסך הכל נפצעו 37 אוהדים ו-5 שוטרים (פגיעה ישירה של רימון עשן), כאשר במניין הפצועים היו 2 ילדים שנפגעו מהשלכת רימון עשן שפגע בהם ככל הנראה באופן ישיר וגרם לכוויות.

בגזרת המעצרים, נעצרו ע"י המשטרה סה"כ 40 חשודים 11 מתוכם נכלאו ויובאו לבית המשפט מחר בשעות הבוקר, ייתר החשודים שוחררו בתנאים מגבילים.