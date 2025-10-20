אחרי יום הלחימה העצים שהיה אתמול (ראשון) בכל רחבי רצועת עזה אחרי הריגתם של שני לוחמים ופציעתם של עוד 4 ושכלל תקיפות של צה"ל במרחבים שבהם הוא נמנע מלתקוף בעת ששהו שם חטופים חיים כמו באל בורג', מחנות המרכז ומקומות נוספים ישנה רגיעה כעת.
התקיפות היו עצימות. גם חיסולו של מחבל שהיה אחראי על כוח הנוח'בה שפעל בצפון רצועת עזה היא עוד נקודה ברשימת המשימות שצה"ל מסוגל ויכול לפעול עליהם בעת הזו.
האמריקאים מגיעים, הסבב מסתיים
יחד עם כל זאת ואחרי האירועים היום ברצועת עזה, סביר מאוד להניח שזה היה עוד סבב (הפעם קצר) בין ישראל לחמאס שיתגלגל כנראה גם בתקופה הבאה. עצם הגעתם לישראל של נציגו של טראמפ וחתנו, כבר היום לארץ, יחד עם סגן הנשיא שיגיע מחר, יעצרו כנראה את שני הצדדים לעוד פרק זמן כדי להבהיר את הדברים.
נכון עשתה ישראל ביממה האחרונה כאשר פעלה בעצימות רבה ובעוצמה רבה כנגד המחבלים של חמאס. כל הפרה כזו חייבת לתת את תגובתה בצורה הברורה ביותר, האיכותית ביותר והבהירה ביותר לחמאס וגם לעם בישראל.
נכונו לנו עוד ימים לא מעטים כאלו וצה"ל ערוך ומוכן להם.
המלחמה הזו תזכר כמלחמת הדור שנמחק .... אלפי הרוגים , עשרות אלפי פצועים , עשרות אלפי הלומי קרב , מאות קטועי גפיים ולקינוח ... עוד כמה עשרות חיילים מתאבדים .... הנסינות הפאטתיים של נתניהו לשכתב את ההיסטוריה , לא יעזרו ... הנצחון המוחלט הוא מדינה פלסטינית בדרך עם חמאס שכבר עכשיו שולט ברצועה בגבוי המדינות ה"מורכבות" קטאר ותורכיה .... אם היה פרס על ניהול אסטרטגי כושל נתניהו היה זוכה בנובל .... כי אפילו תוכנית הגרעין האיראני חיה פה איתנו עכשיו ...
יש מציאות ... שבה החמאס שולט בעזה עם מטריה של קטאר ותורכיה , איראן ממשיכה את תוכנית הגרעין שלה , החיזבללה יושב על טונות של נשק , וסוריה נשלטת על...
יש מציאות ... שבה החמאס שולט בעזה עם מטריה של קטאר ותורכיה , איראן ממשיכה את תוכנית הגרעין שלה , החיזבללה יושב על טונות של נשק , וסוריה נשלטת על ידי מי שהיה ממנהיגי דעאש ... זה התוצאות של מלחמת השבת השחורה .... ויש את המציאות החלופית זו שהנוכל השקרן מנסה למכור לכם , זו מלחמת התקומה ובה אני נצחתי ב 7 חזיתות ... ככה זה בעולם של שקרים ...המשך 07:26 20.10.2025
