אחרי יום הלחימה העצים שהיה אתמול (ראשון) בכל רחבי רצועת עזה אחרי הריגתם של שני לוחמים ופציעתם של עוד 4 ושכלל תקיפות של צה"ל במרחבים שבהם הוא נמנע מלתקוף בעת ששהו שם חטופים חיים כמו באל בורג', מחנות המרכז ומקומות נוספים ישנה רגיעה כעת.

התקיפות היו עצימות. גם חיסולו של מחבל שהיה אחראי על כוח הנוח'בה שפעל בצפון רצועת עזה היא עוד נקודה ברשימת המשימות שצה"ל מסוגל ויכול לפעול עליהם בעת הזו.

האמריקאים מגיעים, הסבב מסתיים

יחד עם כל זאת ואחרי האירועים היום ברצועת עזה, סביר מאוד להניח שזה היה עוד סבב (הפעם קצר) בין ישראל לחמאס שיתגלגל כנראה גם בתקופה הבאה. עצם הגעתם לישראל של נציגו של טראמפ וחתנו, כבר היום לארץ, יחד עם סגן הנשיא שיגיע מחר, יעצרו כנראה את שני הצדדים לעוד פרק זמן כדי להבהיר את הדברים.

נכון עשתה ישראל ביממה האחרונה כאשר פעלה בעצימות רבה ובעוצמה רבה כנגד המחבלים של חמאס. כל הפרה כזו חייבת לתת את תגובתה בצורה הברורה ביותר, האיכותית ביותר והבהירה ביותר לחמאס וגם לעם בישראל.

נכונו לנו עוד ימים לא מעטים כאלו וצה"ל ערוך ומוכן להם.