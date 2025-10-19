צה״ל מודיע כי לאחר תקיפות נרחבות בעקבות הפרות חמאס, ובהנחיית הדרג המדיני, הכוחות חוזרים לאכיפת הפסקת האש.

דובר צה"ל מודיע כי לאחר יום של לחימה, בעקבות הפרות הסכם הפסקת האש על ידי חמאס. צה"ל חוזר למצב רגיעה ולאכיפת הסכם הפסקת האש, בעקבות הוראת הדרג המדיני.

בהודעת דובר צה"ל נמסר:

"בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותית, צה"ל החל באכיפה מחודשת של הפסקת האש לאחר הפרתה על ידי ארגון הטרור חמאס."

עוד צוין כי צה"ל ימשיך לפקח על קיום ההסכם ויפעל בתקיפות נגד כל ניסיון נוסף לערער את הרגיעה. הכוחות בשטח נשארים בפריסת דריכות ומוכנות, כדי להגיב במהירות לכל איום.

במערכת הביטחונית מדגישים כי הפסקת האש אינה מהווה הפוגה מוחלטת מפעילות צה"ל, אלא מסגרת שנאכפת בכוח – וכל חריגה ממנה תיענה במענה צבאי ברור ומידיי.