לאחר שהותרה לפרסום התקרית ברפיח בה נפלו שני לוחמים, במתקפת חמאס שהפרה באופן חמור את הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו ספד לנופלים.
נתניהו הודיע:
"בשם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחותיהם של לוחמי חטיבת הנח״ל – רס״ן יניב קולא ז״ל וסמ״ר איתי יעבץ ז״ל, שנפלו בתקרית הקשה ברפיח."
עוד הוסיף: "אני שולח גם איחולי החלמה מהירה לפצועינו באותה תקרית."
ראש הממשלה שיבח את רוח הלחימה של השניים שנפלו במהלך פעילות נגד מחבלי חמאס:
"יניב ואיתי ז״ל נלחמו בעוז מול מרצחי החמאס כדי לשמור על ביטחון ישראל. אומץ ליבם וגבורתם יהיו נצורים בליבנו לעד."
לסיום בירך נתניהו:
"יהי זכרם ברוך."
יהודיה גאה
די הלב נקרע עלה מניין הנופלים במודיעין מכבים רעות ל40 ילדים וילדות נפלאים דייייי21:21 19.10.2025
א א א
ביבי, הפכת לשמאלן דוחה ! רצחו ילדים ואתה הסכמת להספקת אש. להזכירך, המחיר הוא 1500 פלסטינאים לכל חייל. קודם יש לנקום. הגיע הזמן שבן-גביר הגבר יחליף אותך.21:40 19.10.2025
יהודיה גאה
