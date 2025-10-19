חמאס הפר את הפסקת האש ובתקרית ברפיח נפלו רס״ן יניב קולא וסמ״ר איתי יעבץ מחטיבת הנח״ל. ראש הממשלה נתניהו ספד להם, שלח תנחומים למשפחות ואיחל החלמה לפצועים

לאחר שהותרה לפרסום התקרית ברפיח בה נפלו שני לוחמים, במתקפת חמאס שהפרה באופן חמור את הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו ספד לנופלים.

נתניהו הודיע:

"בשם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחותיהם של לוחמי חטיבת הנח״ל – רס״ן יניב קולא ז״ל וסמ״ר איתי יעבץ ז״ל, שנפלו בתקרית הקשה ברפיח."

עוד הוסיף: "אני שולח גם איחולי החלמה מהירה לפצועינו באותה תקרית."

עוד באותו נושא התחממות אזורית? בוטלו הדיונים הקרובים במשפט נתניהו 19:18 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

ראש הממשלה שיבח את רוח הלחימה של השניים שנפלו במהלך פעילות נגד מחבלי חמאס:

"יניב ואיתי ז״ל נלחמו בעוז מול מרצחי החמאס כדי לשמור על ביטחון ישראל. אומץ ליבם וגבורתם יהיו נצורים בליבנו לעד."

לסיום בירך נתניהו:

"יהי זכרם ברוך."