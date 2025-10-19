לאחר שהותרה לפרסום התקרית ברפיח בה נפלו שני לוחמים, במתקפת חמאס שהפרה באופן חמור את הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו ספד לנופלים.

נתניהו הודיע:
"בשם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחותיהם של לוחמי חטיבת הנח״ל – רס״ן יניב קולא ז״ל וסמ״ר איתי יעבץ ז״ל, שנפלו בתקרית הקשה ברפיח."

עוד הוסיף: "אני שולח גם איחולי החלמה מהירה לפצועינו באותה תקרית."

ראש הממשלה שיבח את רוח הלחימה של השניים שנפלו במהלך פעילות נגד מחבלי חמאס:
"יניב ואיתי ז״ל נלחמו בעוז מול מרצחי החמאס כדי לשמור על ביטחון ישראל. אומץ ליבם וגבורתם יהיו נצורים בליבנו לעד."

לסיום בירך נתניהו:
"יהי זכרם ברוך."