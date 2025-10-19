צה"ל מדווח על יום לחימה אינטנסיבי למרות הפסקת האש. בעקבות הפרה מצד חמאס, חיל האוויר תקף עשרות מטרות

כשבוע לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש ברצועת עזה, ולצד המשך מסירת החטופים כחלק מההסכמות, צה"ל מדווח על יממה רוויית פעילות מבצעית, בעקבות הפרת ההסכם מוקדם יותר היום מצד ארגון הטרור חמאס.

לפי צה"ל, חיל האוויר תקף במהלך השעות האחרונות עשרות מטרות טרור ברחבי הרצועה. במוקד הפעולה – תקיפה רחבת היקף על תוואי תת-קרקעי של חמאס, באורך של מספר קילומטרים, אשר שימש בעבר להחזקת חטופים. המנהרות הופצצו באמצעות יותר מ־120 חימושים מדויקים, בתקיפה בה השתתפו מטוסי קרב וכלי טיס מאוישים מרחוק.

במהלך התקיפות, כלי הטיס זיהו בזמן אמת חוליות מחבלים שהתקרבו לאזורי פעילות וצוותי חיל האוויר תקפו אותם להסרת איום מיידי על הכוחות.

בדרום הרצועה, הותקפו למעלה מ־15 יעדי טרור הכוללים פירי מנהרות, מבנים צבאיים וחוליות חמושות.

במרכז הרצועה, אותרה והושמדה חוליית מחבלים ובה גם מפקדים בדרג שטח של חמאס.

בצפון, מחבלים חמושים שנעו לעבר כוחות צה"ל וחצו את הקו הצהוב – הותקפו וחוסלו מהאוויר.