חמאס התחייב להחזיר את כל החטופים, החיים והחללים תוך 72 שעות. כעת הוא מפר את ההסכם שוב ושוב, וישראל נכנעת לו ומוותרת לארגון הטרור

גורמים מדיניים אמרו היום (ראשון) כי כלל הכנסת הסיוע ההומניטרי לשטח הרצועה תיעצר עד להודעה חדשה, בעקבות ההפרות הבוטות של חמאס נגד הסכם הפסקת האש.

כעת בהודעה שפרסם "גורם מדיני בכיר", ניתן לראות שורה שמקפלת בתוכה היטב את ההתקפלות והכניעה של ישראל לחמאס. "בגלל ההפצצות המאסיביות ועשרות הרוגים בצד של החמאס, ישראל עצרה את תנועת המשאיות היום, שתחודש בגמר ההפצצות.

מעבר רפיח ייפתח רק כשנראה את חמאס ממשיך בהחזרת החטופים החללים בקצב סביר".

נזכיר כי על פי מתווה טראמפ כל החטופים, החיים והחללים היו אמורים לחזור תוך 72 שעות, כעת עברו כבר 7 ימים, וחמאס ממשיך לשחק עם ישראל ומחזיר בכל יום או יומיים רק 2,3,4 חטופים חללים.

הודעה זו של גרום מדיני, מראה כי ישראל שוב נכנעה וויתרה על הדרישה הבסיסית שלה לחזור ללחימה בעזה, בעקבות ההפרות של חמאס.