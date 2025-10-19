במוצאי שבת הקרוב יונהג בישראל שעון חורף, ובשעה 02:00 בלילה יש להזיז את השעונים לשעה 01:00. שעון החורף יימשך עד יום שישי, ה-27 במרץ, 2026

שעון חורף 2025: אחרי 210 ימים של שעון קיץ, בסוף השבוע הקרוב, מדינת ישראל תעבור לשעון חורף. בשעה 2:00 בלילה שבין שבת לראשון, נזיז את מחוגי השעון שעה אחת אחורה לשעה 1:00.

שעון החורף יסתיים ב-27 במרץ 2026, בלילה שבין יום חמישי לשישי, אז ייכנס לתוקפו שוב שעון הקיץ.

בשנתיים האחרונות, נידון המעבר לשעון חורף בעקבות מלחמת חרבות ברזל, אך שר הפנים משה ארבל הורה על החלפתו בכל מקרה: "סוגיית הארכת שעון הקיץ נבחנה על ידי גורמי המקצוע שהמליצו להימנע משינויים בפרק זמן קצר העלולים להשפיע על מערכות המידע והמחשוב, לרבות לוח טיסות ועל סמך המלצתם הוחלט להשאירו בעינו. אני מאחל לתושבי ישראל חורף בריא אשר יביא בכנפיו בשורות טובות".