גורם דיפלומטי טוען: איראן מעורבת בהתקפה על כוח צה"ל בדרום הרצועה, במטרה לטרפד את הפסקת האש. בצה"ל מזהירים: נגיב בעוצמה לתקיפות חמאס

על רקע הפיגוע שבו נפגע כלי הנדסה של צה"ל בדרום רצועת עזה, עולה חשד למעורבות של איראן במתקפה. על פי הדיווח של דני זקן ב'ישראל היום', לפי גורם דיפלומטי מהאזור, הסבירות למעורבות איראנית גבוהה, זאת בשל קשרים שוטפים שמתקיימים בין גורמים איראנים לבין חלק מהנהגת חמאס ואף עם מפקדים בשטח.

לדבריו, "איראן עוקבת מקרוב אחר התפתחויות ברצועה, ומקיימת קשר רציף עם מפקדים בשטח. מדובר באינטרס איראני מובהק – לטרפד כל אפשרות להפסקת אש ולהביא להמשך הלחימה באזור".

הפרה חמורה של הפסקת האש

כזכור, מוקדם יותר הופרה הפסקת האש על ידי חמאס, לאחר שכלי רכב צבאי ישראלי – ככל הנראה דחפור הנדסי – נפגע ממטען חבלה או מירי נ"ט בדרום הרצועה, סמוך לרפיח. בנוסף נבדק חשד לירי צליפה לעבר הכוחות שפעלו באזור.

בעקבות ההתקפה, צה"ל הגיב בתקיפות לעבר יעדים של חמאס בדרום הרצועה, ובמקביל פרסם אזהרה דחופה לתושבי עזה להתרחק מאזורי הלחימה.

צה"ל: "נגיב בעוצמה"

בצה"ל הבהירו כי ההפרה מהווה חצייה של קו אדום, והדגישו כי התגובה תהיה רחבה. בהודעת דובר צה"ל נאמר: "בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש והתקיפה שבוצעה על ידי גורמי טרור של חמאס – צה"ל יגיב בעוצמה רבה נגד תשתית הטרור ונגד חמאס".

כמו כן, נמסר לתושבי עזה: "למען ביטחונכם ובשל התקיפות המתוכננות, יש להימצא רק בצד שממערב לקו הצהוב. האזור המסומן באדום נחשב לאזור לחימה מסוכן מאוד. כל מי שנותר באזור זה מתבקש להתפנות מערבה באופן מיידי".