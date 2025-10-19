הדיונים במשפטו של ראש הממשלה נתניהו בוטלו עד ליום רביעי, בעקבות פגישות מדיניות ואילוצים משפטיים

לאחר שהגיש בקשה לבית המשפט בעקבות דרישות מדיניות ומבצעיות שונות, עדות ראש הממשלה נתניהו במשפט האלפים עד ליום רביעי בוטלה על ידי השופטים.

מוקדם יותר העביר ראש הממשלה בקשה מיוחדת לצוות השופטים, ראש הממשלה הדגיש בבקשתו כי בעקבות פגישות מדיניות חסויות והתפתחויות שונות, הוא יידרש להיעדר מהדיונים הקרובים במשפטו. כעת הודיע הרכב השופטים כי בקשת ראש הממשלה התקבלה והעדויות עד ליום רביעי יבוטלו.

ניתן להניח כי גם להתחממות הצבאית בגזרת עזה בשעות האחרונות יש יד בדבר, אך בבקשתו הרשמית של ראש הממשלה נמסר על פגישה מדינית חסויה, שאת פרטיה לא חשפו.