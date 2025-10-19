הדרג המדיני החליט להקפיא לאלתר את הכנסת הסיוע לרצועה, בעקבות ההפרות הבוטות שביצע חמאס נגד ההסכם

גומרים מדיניים הודיעו כי כלל הכנסת הסיוע ההומניטרי לשטח הרצועה תעצר עד להודעה חדשה, בעקבות ההפרות הבוטות של חמאס נגד הסכם הפסקת האש.

על פי גורם מדיני בכיר, הדרג המדיני החליט לעצור את הכנסת הסיוע לרצועה באפקטיביות מיידית ועד להודעה חדשה, זו בעקבות ההפרות הבוטות של חמאס ומחבליו החמושים כנגד הסכם הפסקת האש ביממה האחרונה, בנוסף לעיכובים השיטתיים במסירת גופות החטופים החללים.

ההחלטה התקבלה על בסיב המלצת צה"ל, שגם יצא לגל תקיפות משמעותי כנגד יעדים ברצועה בעקבות פעולות חמאס ביממה האחרונה. על פי דיווחי התקשורת הזרה, גורמים מדיניים מסרו כי משעות הבוקר, חמושי חמאס ניסו לפגוע בחיילים ישראלים בשטח הקו הצהוב להפסקת האש, לפחות שלוש פעמים שונות.

כעת גובה ישראל את המחיר הצבאי והאזרחי בעקבות ההפרות.