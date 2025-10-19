מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל לעונה. תחול עלייה בטמפרטורות וישרור עומס חום בינוני בכל איזורי הארץ.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר עם עליה קלה בטמפרטורות.
יום שלישי: לרוב בהיר עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות אשר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום רביעי: לרוב בהיר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.
יום חמישי: בהיר בדרך כלל. ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ לאורך מישור החוף הרוחות יתחזקו.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים