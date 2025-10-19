כמה פעמים שמעתם מישהו אומר שהריאיון היה "טפל", כשהתכוון בעצם לומר "תפל"? או אולי הפוך – אמר ש"זה תפל לשיחה" והתכוון לטפל?
האקדמיה ללשון עברית פרסמה הסבר קצר וקולע שיעזור לכולנו להפסיק לבלבל בין שני המושגים הדומים – אך שונים לגמרי.
אז מה ההבדל?
טָפֵל – משמש לתיאור משהו שהוא לא עיקרי, משני, נלווה. אתם אולי מכירים אותו מהביטוי "עיקר וטפל". למשל: "העיקר הכוונה, כל השאר טפל". או: "הציון טפל – הכי חשוב שלמדת והבנת את החומר!"
תָּפֵל – משמש לתיאור דבר שהוא חסר טעם, תפל, בעיקר בהקשר של אוכל – אבל לא רק. למשל: "צריך להוסיף מלח למרק, הוא ממש תפל". או: "הבדיחות שלנו תפלות? הן הכי מצחיקות שיש".
טיפ לזכור בקלות: חשבו על זה כך – תָּפֵל מזכיר את המילה תבלין (שאין בו!), ו-טָפֵל פשוט "נדבק" לעיקר, כמו משהו טפילי או נספח.
אז לסיכום: אם אתם מתלבטים – שאלו את עצמכם: האם מדובר בדבר חסר טעם? (תָּפֵל) או בדבר שולי ומשני? (טָפֵל)
אז בפעם הבאה שמישהו יגיד לכם שהרעיונות שלכם תפלים או שטעיתם בין עיקר לטפל – תוכלו לתקן אותו באלגנטיות (ובצדק).
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים