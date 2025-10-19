הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס היום (ראשון) לקריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, וטען כי יש דבר נוסף שצריך לחקור.
סגל טען: "ועדת חקירה ממלכתית אין ספק שהיא תצטרך להידרש מבעד לערפל ה"הכנו לכם סנדוויצ'ים בעוטף" של אחים לנשק, האם העובדה שהדימוי של מדינת ישראל הודות לחלק מערוצי התקשורת ולתעמולה פרועה, מטורפת ואנטי ישראלית של ארגוני המחאה שאמרו "אוטוטו לא יהיה לכם צבא",
או "בספטמבר לא יהיה לכם צבא" כמו שכתבה או ציטטה שקמה ברסלר, באיזו מידה הוא תרם להבנה של אויבנו שהם יכולים לתקוף?"
עוד הוא הוסיף: "אם אתה יחיא סינוואר ואתה עכשיו מכין את מתקפת חומת יריחו ואתה שומע בטלוויזיה שגם חיל האוויר מתפרק, מה זה מבחינתך אם לא סימן מאללה שהאויב הציוני מתפרק ויאללה תסתער על ניר עוז וכפר עזה ובארי?!"
עוד כתב סגל: "יש לא מעט אנשים במדינה כולל אני, שחושבים שהקו המשפטי בהחלט היה גורם. למשל המניעה של אותו חישוף מפורסם שאחר כך גרם לפיגועים בציר פילדלפי, שאנחנו לא נמנע את ההברחות כדי לא לפגוע בזכויות של כמה ערבים בעזה שאח"כ גם ככה הרסנו להם את רפיח עד הסוף".
עוד הוסיף עמית כי אם השופט אלרון יעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית וישלח את נתניהו הביתה, הוא סומך עליו ב100%, אבל הוסיף כי הוא לא סומך על יצחק עמית, הפנאטי ביותר מבין 11 שופטי בג"ץ, שלעט למגורשי ההתנתקות.
מה דעתך בנושא?
13 תגובות
1 דיונים
אדם
עמית. נימאסת. טוס לנו מהעיינים18:31 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רואים רחוק רואים שקוף
בתגובה ל: אדם
קשה עם האמת לפנים .... זה גם החמאס אמר .... וזה כם היה המזל שלנו כי חיזבאלה לא היה שותף בזמן18:59 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: אדם
עדיף לצפות בערוץ אלג'זירה 14 האנטישמי, מאשר להקשיב לעמית סגל. הם לפחות מדברים דוך שינאה והסתה ולא מתחפשים לעיתונאים.19:03 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לקפלניסטים קשה עם האמת , אז קשה....
בתגובה ל: אדם
תתמודדו19:14 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גולום
אוי ואבוי!! המונגו זועם!! אין לך כלום משלך? הכל מהבית?18:36 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
eli
אחים להרס הרסו והורסים עם חיפוי של מדבקות ומדיה,18:41 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עדי שרעבי
קומץ של אנשים קטנים לא מפסיקים לסכסך (פוליטיקאים ועיתונאים)תלמדו מהלוחמים.18:49 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פיני פרלמוטר
עיתונאי אמיתי מבקר את השלטון ולא את האזרחים. כנראה שסגל לא בדיוק עתונאי.18:50 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהוסף
כמה צודק . כמה נכון .18:59 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
העם
צודק לגמרי !!!!19:00 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
רה"מ אמר, שמדינת ישראל יכולה להסתדר בלי כמה טייסות. צדק???? מחריביהו עדיין עוסק בפילוג והסתה מסביב לשעון, מציג את משפחות החטופים כאויב קורא להם "פלנגות פאשיסטיות", בושה.18:59 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מצדיעים לכם אחים לנשק. יישר כוח
עמית אתה מגמתי ושקוף. חגי תשרי הסתיימו, צריך לאפסן את השופר19:19 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מגב"ש
ימח שמם של כל הקפלניסטים ועוזריהם במערכת המשפט הרקובה והבוגדנית19:13 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר