הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס היום (ראשון) לקריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, וטען כי יש דבר נוסף שצריך לחקור.

סגל טען: "ועדת חקירה ממלכתית אין ספק שהיא תצטרך להידרש מבעד לערפל ה"הכנו לכם סנדוויצ'ים בעוטף" של אחים לנשק, האם העובדה שהדימוי של מדינת ישראל הודות לחלק מערוצי התקשורת ולתעמולה פרועה, מטורפת ואנטי ישראלית של ארגוני המחאה שאמרו "אוטוטו לא יהיה לכם צבא",

או "בספטמבר לא יהיה לכם צבא" כמו שכתבה או ציטטה שקמה ברסלר, באיזו מידה הוא תרם להבנה של אויבנו שהם יכולים לתקוף?"

עוד הוא הוסיף: "אם אתה יחיא סינוואר ואתה עכשיו מכין את מתקפת חומת יריחו ואתה שומע בטלוויזיה שגם חיל האוויר מתפרק, מה זה מבחינתך אם לא סימן מאללה שהאויב הציוני מתפרק ויאללה תסתער על ניר עוז וכפר עזה ובארי?!"

עוד כתב סגל: "יש לא מעט אנשים במדינה כולל אני, שחושבים שהקו המשפטי בהחלט היה גורם. למשל המניעה של אותו חישוף מפורסם שאחר כך גרם לפיגועים בציר פילדלפי, שאנחנו לא נמנע את ההברחות כדי לא לפגוע בזכויות של כמה ערבים בעזה שאח"כ גם ככה הרסנו להם את רפיח עד הסוף".

עוד הוסיף עמית כי אם השופט אלרון יעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית וישלח את נתניהו הביתה, הוא סומך עליו ב100%, אבל הוסיף כי הוא לא סומך על יצחק עמית, הפנאטי ביותר מבין 11 שופטי בג"ץ, שלעט למגורשי ההתנתקות.