חוזרים ללחימה מלאה: צה"ל תוקף כעת בחאן יונס בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש על ידי חמאס. בנוסף, צה"ל השמיד מנהרה ששהו בה חטופים

צה"ל ביצע כעת (ראשון) גל תקיפות מסיבי בעזה בתגובה להפרת האש של חמאס. בתגובה לכך דובר צה"ל מסר: "צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, החל כעת בגל תקיפות לעבר מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת אש מוקדם יותר היום (א׳)".

בנוסף, צה"ל תקף כעת מנהרה בה חמאס החזיק חטופים בעבר.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הפסקת האש הופרה על ידי חמאס. כאשר פורסם על אירוע בדרום רצועת עזה. כלי רכב צבאי, כלל הנראה דחפור, עלה על מטען באזור רפיח.

מבדיקה ראשונית עולה כי הכלי שנע בדרום הרצועה ספג פיצוץ, ככל הנראה בעקבות מטען אם כי ייתכן כי נורה לעברו טיל RPG. בנוסף נבדק דיווח על ירי צליפה לעבר הכלי ההנדסי. בעקבות הפיגוע, צה"ל החל לתקוף יעדים של חמאס בדרום הרצועה.

בתגובה לכך, חמאס פרסם הודעה רשמית בנוגע להפרת הסכם הפסקת האש, ומסר: "אנו מדגישים את מחויבותנו המלאה ליישם את כל מה שהוסכם, בראש ובראשונה הפסקת האש בכל אזורי רצועת עזה, ואין לנו ידיעה על אירועים או עימותים באזור רפיח, שכן אלו אזורים אדומים שנמצאים תחת שליטת הכיבוש, והקשר מנותק עם שאר הקבוצות שלנו שם מאז חזרת המלחמה במרץ השנה,

ואין לנו מידע אם הם נפלו או שעדיין בחיים מאז אותו תאריך, ולכן אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים אלו ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מלוחמינו שם אם עדיין יש מישהו מהם בחיים".